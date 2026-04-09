빗썸, 신종 피싱 '클릭픽스' 예방 나섰다…"직접 명령어 입력 안내 의심해야"

AI 핵심 요약beta
- 빗썸이 9일 클릭픽스와 인포스틸러 예방 수칙을 안내했다.
- 클릭픽스는 오류 팝업으로 명령어 복사 실행을 유도한다.
- 인포스틸러는 비밀번호 등 정보를 탈취하며 즉시 계정 보호 조치를 권고한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"이미 실행시 네트워크 연결 해제 후 계정 보호 조치해야"
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 빗썸이 9일 최근 확산되고 있는 신종 피싱 수법인 '클릭픽스'와 정보 탈취형 악성코드 '인포스틸러'를 예방하기 위한 이용자 수칙을 안내하고 나섰다.
클릭픽스는 오류 팝업이나 보안 안내 화면으로 사용자를 속여 직접 명령어를 복사·붙여넣기 하도록 유도하는 피싱 방식이다. 기존 피싱이 악성 링크 클릭이나 파일 다운로드를 유도했다면, 클릭픽스는 사용자가 직접 명령어를 실행하게 만든다.
이 과정에서 사용자가 악성코드 인포스틸러를 설치하면 계정 비밀번호, 브라우저 저장 정보, 가상자산 지갑 데이터, 세션 토큰, 쿠키 등 각종 민감 정보를 수집해 외부로 유출한다. 감염 사실을 알아채기 어려운 만큼 각별한 주의가 필요하다.
빗썸은 이용자에게 "명령어를 복사해서 실행하라"는 안내는 반드시 의심해야 한다고 당부했다. 정상적인 웹사이트나 서비스는 일반 이용자에게 명령어 실행을 요구하지 않으며, 출처가 불분명한 링크나 첨부파일도 열지 않는 것이 안전하다.
또한 이메일 발신 주소가 공식 도메인과 일치하는지 꼼꼼히 확인하고, 메일 및 문자에 첨부된 링크 주소가 정상 사이트 주소와 같은지 확인 후 이용해야 한다. 금융 관련 업무는 링크를 통해 접속하지 말고 공식 앱이나 홈페이지 주소를 직접 입력해 이용해야 한다.
이미 명령어를 실행했거나 감염이 의심되는 경우에는 와이파이 및 유선 랜(LAN) 등 네트워크 연결을 해제하고, 안전이 확인된 별도 기기를 통해 빗썸 비밀번호 변경, 2단계 인증 재설정, API 키 삭제, 최근 로그인 및 출금 내역 점검 등 계정 보호 조치를 진행해야 한다. 필요 시 백신 정밀 검사와 운영체제(OS) 및 주요 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트해야 한다.
빗썸은 이용자 자산 보호를 위해 '안랩 세이프 트랜잭션' 보안 프로그램을 제공하고 있다. 해당 프로그램을 설정하면 키보드 입력 보호, 피싱·파밍 차단, 메모리 해킹 방지 등의 기능을 이용할 수 있으며, 2채널 인증, 해외 IP 접속 차단 등 다양한 보안 기능도 지원 중이다.
빗썸 계정에서 이상 거래가 발견되면 빗썸 고객센터를 통해 즉시 문의할 수 있고, 해킹·악성코드 피해와 보이스피싱·스미싱·사이버 사기, 금융 관련 사기 및 분쟁 역시 관계 기관을 통해 상담 및 신고가 가능하다.
dedanhi@newspim.com