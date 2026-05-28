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[르포] "누구던 북구 좀 살리소" 하·박·한, 민심도 세 갈래...'인물론' 승부 가른다

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AI 핵심 요약

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  • 부산 북갑 보궐선거를 하루 앞두고 북구 민심이 한동훈·하정우·박민식 3파전으로 요동쳤다
  • 한동훈은 인지도와 자영업자 호감, 하정우는 AI 전문가·변화 기대, 박민식은 전통 보수·지역 연고로 지지층을 모았다
  • 세대·가족 내에서도 지지 후보가 엇갈리며 부동층이 적지 않아 최종 결과를 예측하기 어려운 접전 양상이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6·3 부산 북갑 보선 D-6...덕천·구포시장 가보니
한동훈·하정우·박민식...'2강 1중' 절대 강자 없어
바닥 민심 요동...당보다 북구 재건 시킬 '진짜 일꾼' 원해

[부산=뉴스핌] 신정인 기자 = "'우리가 남이가' 하던 시절은 지났지예. 인물이 똑똑해야 동네가 사는 법 아입니까."

28일 오전 부산 북구 구포시장에서 만난 야채가게 상인 김모(51)씨는 "이바구(이야기의 부산 사투리) 들어보면 이번엔 다 제각각"이라며 손사래를 쳤다. 6·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 국회의원 보궐선거 사전투표(29~30일)를 하루 앞둔 낙동강 벨트의 중심, 부산 북구의 바닥 민심은 그야말로 펄펄 끓고 있었다.

최근 발표된 여론조사 결과들은 이곳의 복잡한 전선을 그대로 투영한다. 한동훈 무소속 후보와 하정우 더불어민주당 후보가 오차범위 내에서 각축을 벌이며 그 뒤를 박민식 국민의힘 후보가 추격하는 '2강 1중'의 양상이다. 야권 표심이 한 후보와 박 후보로 양분되면서, 여당 후보와 혼전이 벌어지는 형국이다.

한동훈 무소속 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보. [사진=한동훈 인스타그램]

◆ "한동훈 인지도" vs "하정우 인공지능(AI)" vs "박민식 지역 연고"

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-6

지난 27일 오전 찾은 덕천시장에서 상인들의 목소리는 후보들의 지지율 만큼이나 갈렸다.

식료품점을 운영하는 여성 상인(69)은 "똑똑한 한동훈이 덕분에 북구가 전국에 많이 알려졌다"며 "국민의힘 당대표 시절부터 팬이었는데 실제로 시장 왔을 때 보니 활달하고 젊어서 참 좋더라"라고 했다.

자영업자들 사이에선 한 후보에 대한 호감이 적지 않았다. 구포시장에서 정육점을 운영하는 이모(35)씨 역시 "한 후보가 몇 달 전부터 자영업자를 위해 힘써준 게 체감된다"며 "한 후보를 지지하는 주부들이 와서 단골이 되는 경우도 있어 분위기가 나쁘지 않다"고 전했다.

[부산=뉴스핌] 신정인 기자 = 하정우 더불어민주당 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 27일 오후 부산 북구 백양대로에서 유세 중 시민들과 인사하고 있다. 2026.05.27 allpass@newspim.com

◆변화 요구 목소리는 하정우…전통적 보수는 박민식 고수 

반면 변화를 요구하는 목소리는 하 후보로 쏠렸다. 덕천시장 분식집 사장(43)은 "부산 출신인 하 후보는 다른 이들과 달리 북구를 어떻게 살릴지 계획이 구체적"이라며 "AI 전문가로서 걸어온 길이나 스펙이 확실하지 않나. 새롭고 신선한 인물이 필요하다"고 했다. 이어 "이재명 대통령이 뽑은 인물이라 더 눈이 간다"고 덧붙였다.

전통적인 보수 결집 세력은 여전히 '기호 2번'과 박민식 후보를 고수하고 있었다.

같은 날 저녁 6시쯤 박근혜 전 대통령의 기장시장 지원유세 현장에서 만난 주민 김모(74)씨는 "국민의힘을 밀어야 흔들리는 이 나라를 잡을 수 있다"며 "무조건 박민식이랑 박형준(부산시장 후보)이다"고 목소리를 높였다.

구포시장의 과일가게를 운영 중인 현모(70)씨도 "내일 사전투표하러 가는데 선거공보물도 안 보고 무조건 2번 찍을 거다. 투표하는 데 1분도 안 걸린다"며 애정을 드러냈다.

박근혜 전 대통령이 27일 오후 부산 기장시장에 방문해 정동만 국민의힘 부산시당위원장과 박형준 부산시장 후보, 정명시 기장군수 후보, 박민식 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보의 유세를 돕고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 끈끈한 연고 속 엇갈리는 평가…가족 내 지지 후보 다 다르기도

지역 연고가 가장 강한 박 후보를 두고는 지역 내 애증이 교차했다.

구포초 출신이라는 50대 택시기사는 "박 후보가 내 후배인데 부모님이 참 잘 키웠고 지역 형편을 제일 잘 안다"면서도 "아직 크게 마음에 드는 후보는 없다. 하정우나 한동훈은 정치 경험이 너무 적어서 아쉽다"며 복잡한 속내를 비췄다.

세대 간 엇갈린 표심도 끝까지 결과를 예상하기 쉽지 않게 만드는 포인트다. 구포시장 인근 카페에서 만난 20대 대학생 박모씨는 "엄마는 한동훈, 아빠는 박민식을 뽑는다는데 나랑 동생은 아직 고민 중"이라고 말했다. 박씨는 "지지 정당도 없고 공약을 훑어봐도 딱히 눈에 들어오는 후보가 없다"고 말해 부모 세대와는 동떨어진 부동층 기류를 보여줬다.

allpass@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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