서소문고가 사고 '3시간 작업' 책임 공방…서울시·코레일 정면충돌

서소문고가 사고 원인 조사 앞두고

작업시간 관련 서울시-코레일 충돌

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서소문고가차도 붕괴 사고를 둘러싸고 서울시와 한국철도공사(코레일)가 철도 횡단 구간 작업시간 제한 문제를 두고 공방을 벌이고 있다. 서울시는 하루 3시간가량만 작업이 가능해 공사가 지연됐다고 설명했다. 반면 코레일은 서울시가 야간 차단작업을 전제로 행위신고서를 제출했으며, 사고 당일 발생한 (높낮이 차이) 사실도 사전에 전달받지 못했다고 반박했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고의 여파로 서울역 일부 열차 운행이 중지·조정된 가운데 27일 오전 서울 중구 서울역에 사고 관련 열차 운행 중지 및 지연 안내문이 설치되어 있다. 2026.05.27 jk31@newspim.com

◆ 서울시 "철도 탓 작업 느려" vs 코레일 "애초부터 야간작업"

28일 본지 취재를 종합하면 서소문고가차도 붕괴 사고 이후 서울시와 코레일이 철도 횡단 구간의 작업시간 제한 문제를 두고 상반된 입장을 보이고 있다.

지난 26일 서울 서대문구 서소문고가차도 철거 공사 현장에서 침하 현상이 확인된 뒤 구조물 일부가 무너졌다. 이 사고로 현장 관계자 3명이 숨지고 3명이 다쳤다. 서울시는 전일 사고 발생 경위 브리핑을 열고 코레일과 국가철도공단이 하루 3시간 제한을 두면서 새벽 시간 작업이 불가피했다는 입장을 표했다.

지난해 8월 시작된 철거 공사는 사고 당시 공정률이 87%를 넘어 7월 말 완료를 앞두고 있었다. 속도를 높이면 사업이 더욱 빨리 끝날 수 있기에 당초 코레일에 24시간 작업을 요청했으나 일 3시간만 공사를 할 수 있다는 답이 돌아왔다고 시는 밝혔다. 사고 전 해당 구간의 철거 작업이 월 17~18일 수준으로만 가능해 공사 여건이 제한적이었다는 취지다.

코레일은 반대 주장을 내세웠다. 서울시로부터 24시간 작업이나 월 30일 작업 등 작업시간 확대 관련 요청받은 사실이 없다는 것이다. 또 서울시 역시 열차와 차량이 함께 운행되는 공간에서 철거 작업이 진행되는 위험성을 알고 있었다는 주장을 폈다.

사고 발생 지점은 철도안전법령상 철도보호지구다. 발주처가 국가철도공단에 작업계획서와 행위신고서를 내면, 열차 운행선에 영향을 줄 수 있는 작업인 경우 철도운영자인 코레일 의견을 받아 수리 여부를 판단한다.

서울시는 야간 차단작업을 전제로 철도보호지구 행위신고서를 제출했으니 작업시간 제한의 책임 또한 서울시에 있다는 것이다. 애초에 관련 논의가 진행된 적도 없다고 덧붙였다. 코레일 관계자는 "사고 당일에도 야간작업 시 단차가 발생했다거나, 그로 인해 주간에 안전진단을 시행한다는 내용을 시공사나 서울시로부터 전달받은 사실이 없다"고 말했다.

◆ 사고 구간, 하루 300여대 열차 지나…주간 작업 가능성 쟁점

쟁점은 철도 횡단 구간에서 24시간 연속작업이 가능했는지 여부다. 서울시는 24시간 작업을 통해 신속한 준공을 목표로 작업을 설계했으나, 철도 횡단 구간이 열차 운행과 맞물리면서 새벽 시간대 작업으로 조정됐다고 했다.

반면 코레일은 고가 하부인 해당 구간 특성상 철도가 지나는 시간에는 구조물 철거가 어렵다는 결론을 냈다. 코레일 관계자는 "지금까지 열차 운행선에 지장을 줄 우려가 있는 작업은 열차 운행이 중지되고 단전이 이뤄지는 시간대에 시행해야 한다는 의견을 제출해 왔다"며 "승객 및 화물의 원활한 수송과 철도 차량의 적기정비를 통한 안전확보를 위해서는 주간 시간대의 작업승인은 현실적으로 불가하다"고 말했다.

코레일은 운행선 인접 작업 중 철도시설물에 영향을 주거나 열차 운행에 지장이 우려될 경우 작업을 중지하고 관계기관에 통보해야 한다는 의견을 서울시에 제출한 것으로 알려졌다. 지난해 12월에는 도로통제 인력 추가 배치, 과속방지턱·경광등·단속장비 설치 등 추가 안전조치도 요청한 바 있다.

서소문건널목은 KTX와 일반열차, 전동열차 등이 차량 정비를 위해 기지로 이동하는 핵심 통로다. 통과 열차는 평일 총 346대, 주말 총 319대 수준이다. 평일 기준으로는 고속열차 150대, 일반열차 124대, 화물열차 14대, 전동열차 58대가 통과한다. 서울시 주장처럼 장시간 연속 차단을 할 경우 전국 열차 운행 차질과 이용객 불편이 불가피하다.

서울시는 우선 사고 수습에 집중한 뒤 원인 조사에 본격적으로 나서겠다는 뜻을 전했다. 서울시 관계자는 "사고 이후 잔여 구조물 위험을 줄이기 위해 40시간 연속 긴급 철거 방안을 마련할 것"이라며 "고용노동부 승인 이후 공중비계와 거더 해체, 전차선로 복구 등을 순차적으로 진행하겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com