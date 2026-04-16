불필요한 업무 줄이고 자율·책임 중심으로…인사처, 일하는 방식 혁신 추진

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인사혁신처는 16일 자율과 책임을 기반으로 공직사회의 업무 방식을 전면 전환하는 내용을 담은 '일하는 방식 혁신방안'을 마련해 추진한다고 밝혔다.

이번 혁신방안은 경직된 공직문화에서 벗어나 직원이 주도적으로 업무를 수행하고 협업을 강화해 국민이 체감할 수 있는 성과를 높이기 위한 데 초점을 맞췄다.

[자료=인사혁신처]

우선 자율과 책임 기반의 업무체계가 도입된다. 국·과장급 이상 핵심 업무를 성과계약에 반영하고 정책 효과를 평가하는 한편, 국장급 이상의 주요 과제는 누리집에 공개해 책임성과 투명성을 강화한다.

또한 결재 단계를 축소하고 위임전결 규정을 정비해 실무자의 권한과 책임을 명확히 한다. 모든 보고서에는 작성자와 공동작성자를 명시하고, 업무 과정에서 오간 의견을 기록해 기여도에 따른 공정한 평가가 이뤄지도록 개선한다.

성과관리 방식도 바뀐다. 기존처럼 일정 시점에 성과를 평가하는 방식에서 벗어나 업무 수행 과정 전반의 실적과 노력, 피드백을 수시로 기록·관리하는 체계로 전환된다.

인공지능(AI)과 데이터 기반 업무 혁신도 본격 추진된다. 인사처는 내부 AI 개발팀과 정책 부서 간 협업을 통해 업무 지원 AI 모델을 개발하는 'A-CUBE 프로젝트'를 추진하고, 공무상 재해 분석이나 부동산 부정 취득 의심 사례 선별 등 다양한 분야로 활용을 확대할 계획이다.

현재 중앙징계위원회 업무 자동화를 위한 AI 시스템도 개발 중이며, 향후 심사·심의 업무 전반으로 확대 적용할 방침이다. 아울러 인사 관련 법령과 판례 등을 학습한 'AI 인사비서 서비스'도 내년부터 현장에 도입될 예정이다.

단순·반복 업무를 줄이기 위한 개선도 병행된다. '서유기 프로젝트'를 통해 스마트 출장 앱을 도입해 출장 정산 절차를 자동화하고, 학습 실적 등록과 출석 관리 등 수작업 중심 업무를 디지털화했다.

인사처는 이러한 변화로 실무자의 행정 부담이 줄고 정책 업무에 집중할 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대하고 있다.

최동석 인사혁신처장은 "이번 혁신은 단순한 제도 개선이 아니라 일하는 방식 자체를 바꾸는 것"이라며 "자율과 책임을 기반으로 유연하고 투명한 조직문화를 구축해 공직사회 전반으로 확산시켜 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com