전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.16 (목)
KYD 라이브
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

여야, 중동위기 공동 대응·협력키로...한병도·송언석 매주 월요일 정기 회동

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 여야 원내대표가 16일 중동 전쟁으로 인한 경제 위기 대응을 위해 긴급 점검 회의를 열었다.
  • 양당은 정부로부터 현황을 보고받고 매주 월요일 정기 회동을 통해 상황을 점검하기로 합의했다.
  • 국민의힘은 스태그플레이션 우려 속 현금 살포 추경과 환율 안정, 에너지 가격 통제 정책 재검토를 촉구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동상황 대응·극복을 위한 민주당·국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의 개최

[서울=뉴스핌] 김승현 박서영 기자 = 더불어민주당과 국민의힘이 16일 중동 전쟁 장기화에 따른 경제 위기 대응을 위해 여야 원내대표 긴급 점검 회의를 열고 공동 대응에 나섰다. 양당은 이날 회의에서 정부로부터 현황을 보고받고 매주 월요일 정기 회동을 통해 상황을 점검하기로 합의했다.

한병도 더불어민주당 원내대표는 이날 국회에서 열린 회의에서 "오늘 이 자리는 국회 역사에 흔치 않은 자리"라며 "위기 순간마다 정치가 어떤 선택을 했는가 떠올려본다"고 말했다.

한 원내대표는 "1997년 외환위기 때 여당 신한국당과 야당 새정치국민회의, 자민련은 그해 12월 대선을 앞두고 치열히 다투면서도 나라를 함께 지켰다"며 "2008년 금융위기, 2020년 코로나 초기도 그랬다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 중동 상황 대응·극복을 위한 더불어민주당·국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의에서 발언을 하고 있다. 2026.04.16 jk31@newspim.com

그는 "중동 사태 여파가 예사롭지 않다"며 "유가, 환율, 금리가 동시에 오르는 삼고 압력이 거세다"고 진단했다. 이어 "전쟁이 길어지면 유가가 150달러까지 갈 수 있다는 경고가 나온다"며 "국제유가와 원자재 가격 동요는 곧 장바구니 물가에 시달리는 서민의 부담이고 수출길을 걱정하는 중소기업의 현실이고 생산비 상승을 온몸으로 감당해야 하는 농축산 현장의 문제"라고 말했다.

한 원내대표는 "위기가 국민의 삶을 파고들수록 정치는 정파의 벽을 넘어서야 한다"며 "여야 원내지도부가 함께 정부로부터 현안을 직접 보고받고 공동으로 대응을 점검하는 것은 이번이 처음 있는 일"이라고 밝혔다.

그는 "지금 위기를 여야 공동의 국정 책임으로 인식하고 정쟁이 아닌 민생으로 답하겠다는 실천 의지"라며 "오늘 한 번으로 끝내지 않고 양당 원내대표는 매주 월요일 정기적으로 회동하기로 했다"고 강조했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 "중동 전쟁의 장기화로 인해 경제 위기가 지속될 것이라는 우려가 제기되는 상황에 여야정이 한자리에 모여 대응 상황을 긴급 점검하는 자리를 갖게 돼 대단히 기쁘게 생각한다"고 말했다.

송 원내대표는 "정치가 잘 되려면 국회에서 힘으로 밀어붙이기보다는 여야가 머리를 맞대고 논의하고 고민하는 시간을 많이 가지는 게 중요하다"며 "무엇보다 소수 야당의 목소리에 귀 기울이는 경청의 자세를 견지한다면 국회가 아주 생산적이고 효율적으로 잘 돌아가지 않을까 하는 생각이 든다"고 밝혔다.

송 원내대표는 "지금 우리 경제는 단순한 경기 침체가 아니라 저성장과 고물가의 악순환, 다시 말해 스태그플레이션 국면으로 돌입하고 있다는 지적이 많다"며 "OECD가 성장률 전망치를 2.1%에서 1.7%로 낮추고 물가 전망치는 2.7%로 상향했다"고 지적했다.

그는 "정부는 위기 성격을 경기 침체로만 진단하고 있다 보니 포퓰리즘적인 현금 살포 추경이라는 처방에만 매달리는 거 아닌가 하는 걱정이 있다"고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 중동 상황 대응·극복을 위한 더불어민주당·국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의에서 손을 맞손고 있다. 이형일 재정경제부 1차관(왼쪽 두번째부터), 한정애 더불어민주당 정책위의장, 조현 외교부 장관, 한 원내대표, 송 원내대표, 윤창렬 국무조정실장등. 2026.04.16 jk31@newspim.com

송 원내대표는 "야당이지만 대승적으로 추경에 합의했지만 추경 내용은 여전히 매우 아쉽다"며 "추경 사업 내용 대부분이 현금성 지원과 소비성 사업에 집중돼 있다"고 말했다.

그는 "이러한 재정 지출은 단기 소비를 자극할 순 있겠지만 물가 상승과 환율 불안을 더 자극할 가능성이 크다"며 "정부는 이 같은 추경 부작용 해소 대책을 빨리 마련해야 할 것"이라고 촉구했다.

환율 문제에 대해서도 "환율이 지금 1530원대까지 갔다가 지금도 1400원대 후반으로 매우 높은 수치"라며 "전쟁 이전부터 노란봉투법이나 관세 협상 결과 등 여러 불안 요인이 누적된 결과"라고 진단했다.

송 원내대표는 "고환율은 단순한 외화 문제가 아니라 물가 급등을 증폭시키는 주범"이라며 "정부는 서학개미 탓, 전쟁 탓과 남 탓만 하면서 어쩔 수 없다고 손 놓을 것이 아니라 환율 안정 기반을 만드는 데 총력을 다해야 할 것"이라고 강조했다.

그는 또 "석유 최고가격제처럼 시장을 왜곡하는 에너지 가격 통제 정책을 전면 재검토해 달라"며 "가격 통제는 시장을 왜곡하고 재정 부담만 확대하는 임시방편에 불과하다"고 비판했다. 이어 "차량 5부제, 홀짝제처럼 탁상행정 구제 정책을 전면 재검토해 달라"며 "5부제와 홀짝제 시행 이후 교통량이 오히려 0.7% 증가했다는 통계도 나왔다"고 지적했다.

송 원내대표는 "중동 전쟁 관련 야당이지만 대승적으로 여러 예산, 추경 예산뿐 아니라 법안에 동의하고 합의 처리하는 데 이르렀다"며 "야당은 국가와 국익을 위해서라면 어떤 점에서도 정부 여당과 협조할 용의가 있다"고 밝혔다. 그러면서 "정부 여당, 특히 큰집인 민주당에서부터 야당 목소리에 귀 기울여줄 것을 다시 강력히 촉구한다"고 덧붙였다.

kimsh@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
사진
'트럼프 계좌' 가입자 500만명 돌파 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 세제 정책 가운데 하나인 이른바 '트럼프 계좌(Trump Accounts)' 가입자가 500만명을 넘어섰다. 이 가운데 120만명은 미 재무부가 지급하는 1000달러의 초기 지원금 대상인 것으로 집계됐다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 CNBC '인베스트 인 아메리카 포럼'에 참석해 "현재 500만명의 아동이 트럼프 계좌에 가입했으며, 이 중 120만명은 1000달러 시범 프로그램 지원 대상"이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.02.21 mj72284@newspim.com ◆ 7월 4일 공식 출범…신생아에 1000달러 지급 이번 제도는 트럼프 대통령의 이른바 '크고 아름다운 법안(big beautiful bill)' 을 통해 도입된 세금 이연형 아동 투자 계좌다. 오는 7월 4일 독립기념일에 공식 출범할 예정이다. 미국 내 사회보장번호(SSN)를 가진 18세 미만 모든 아동은 계좌를 개설할 수 있지만, 정부가 제공하는 1000달러 종잣돈(seed money) 은 2025년부터 2028년 사이에 태어난 신생아에게만 지급된다. 베선트 장관은 "1000달러는 단지 시작에 불과하다"며 향후 민간 기업과 지방 단위 기부가 더해질 것이라고 강조했다. ◆ 기업·자선가도 매칭 지원…자산 형성 정책 확대 실제로 미국 내 다수 기업들은 정부가 예치한 1000달러에 맞춰 동일 금액을 추가로 적립하는 매칭 지원에 나서겠다고 밝혔다. 여기에 여러 주의 자선단체와 기부자들도 저소득층 가정을 중심으로 추가 초기 자금을 지원하기로 하면서, 아동 자산 형성 정책이 민관 협력 방식으로 확대되는 모습이다. 시장에서는 이를 미국판 '베이비 본드(Baby Bond)' 성격의 장기 자산 형성 정책으로 해석하고 있다. ◆ 슈퍼볼 광고 이후 가입 급증 미국 가정이 트럼프 계좌를 처음 신청할 수 있었던 시점은 올해 1월 26일 세금 신고 시즌 개시일이다. 가정은 2025년 세금 신고서와 함께 IRS 양식 4547(Form 4547) 을 제출해 계좌 개설과 정부 지원금을 신청할 수 있다. 특히 슈퍼볼 중계에서 약 30초 분량의 트럼프 계좌 광고가 방영된 뒤 가입자가 빠르게 늘어난 것으로 전해졌다. 현재는 TrumpAccounts.gov 를 통해 온라인 신청도 가능하다. 정책 효과와 맞물려 향후 미국 가계 자산 시장과 금융회사들의 어린이 투자상품 경쟁도 더욱 확대될 것으로 전망된다. koinwon@newspim.com 2026-04-15 21:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동