뉴스핌

2026.02.24 (화)
카카오게임즈, 신학기부터 연말까지 임직원 맞춤 복지 운영

기사입력 :

최종수정 :

신학기 맞아 입학 앞둔 임직원 자녀에 입학 축하 선물 전달

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오게임즈는 신학기, 연말 등 연중 주요 시점에 맞춘 복지를 운영하고 있다고 24일 밝혔다.

먼저 카카오게임즈는 신학기를 맞아 입학을 앞둔 임직원 자녀를 응원하기 위해 2017년부터 매년 입학 선물을 제공하고 있다.

올해는 예비 초등학생 자녀에게 ▲등하교 시 필요한 책가방과 보조가방 세트 ▲입학 시즌 인기 선물인 손목시계 ▲새로운 출발을 축하하는 '카카오프렌즈' 인형 꽃다발 ▲회사의 응원 메시지를 담은 '축하 배너' 등 학교 생활에 도움이 되는 물품과 축하의 의미를 담은 선물을 함께 전달했다.

중·고등학교 및 대학교 입학 자녀에게는 학업에 필요한 물품을 자유롭게 구매할 수 있도록 소정의 백화점 상품권을 증정했다.

이 밖에도 시기별 콘셉트에 맞는 소소한 선물을 통해 임직원 일상에 즐거움을 더하고 있다. 5월 가정의 달에는 부모님을 위한 카네이션 풍선을, 8월 복날에는 시원한 아이스크림을, 12월 연말에는 호텔 베이커리 세트와 응원 메시지를 전하는 등 임직원들이 체감할 수 있는 복지를 제공한 바 있다.

특히 올 2월에는 깜짝 이벤트로 전국적인 인기를 끌고 있는 '두바이 쫀득 쿠키'를 사내 카페에서 선보이는 등 임직원에게 색다른 재미를 선사했다.

임직원과 가정의 중요한 순간을 지원하기 위한 복지도 운영하고 있다. 임산부 또는 배우자가 임산부인 임직원에게 예비맘의 건강과 케어를 위한 스킨·헤어 케어세트 및 임신·출산 도서 패키지를 전달하며 출산 후에는 아기와의 첫 만남을 축하하는 기저귀 및 의류 세트를 증정하고 있다.

카카오게임즈 관계자는 "임직원이 일상에서 즐거움을 느낄 수 있도록 신학기, 연말 등 시의성을 살린 복지를 운영하고 있다"며 "앞으로도 임직원들의 일상에 소소한 즐거움과 도움을 제공할 수 있는 지원책들을 모색해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

한편 카카오게임즈는 균형 있는 조직문화 구축 노력을 인정받아 '2024 대한민국 일·생활 균형 우수기업'에 선정됐다.

또한 2017년부터 성평등가족부가 주관하는 '가족친화인증', 2022년부터 문화체육관광부 주관의 '여가친화인증'을 지속적으로 획득하고 있다.

 

origin@newspim.com

