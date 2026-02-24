베이비뵨, 신생아 전용 '베이비 캐리어 미니' 신규 컬러 출시

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
스웨덴 미니멀리즘 반영한 신규 '크림' 컬러로 소비자 선택폭 확대
OEKO-TEX 인증 받은 3D 메쉬 소재로 통기성 및 안전성 확보
2월 27일 오전 11시 네이버 쇼핑 라이브 통해 구매 고객에게 특별 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 65년 헤리티지의 스웨덴 프리미엄 육아용품 브랜드 베이비뵨(BabyBjörn)이 오는 25일, 신생아 전용 아기띠인 '베이비 캐리어 미니 3D 메쉬'의 새로운 색상 '크림'을 출시한다.

[사진=베이비뵨]

베이비뵨의 베스트셀러인 '베이비 캐리어 미니'는 부모와 아기가 가장 가까이 교감하는 시기에 최적화된 제품으로, 간편한 착용법과 탄탄한 지지력을 바탕으로 전 세계 부모들에게 꾸준한 사랑을 받아왔다.

이번 신제품은 베이비뵨의 대표 제품 '베이비 캐리어 하모니'에서 많은 사랑을 받은 크림 색상을 미니 제품으로 확대한 것이다. 자연스러운 톤을 기반으로 다가오는 나들이 계절에 스타일리시한 모습을 연출할 수 있어 아이와 함께하는 순간을 보다 편안한 분위기로 만들어준다. 스웨덴 특유의 미니멀하고 따뜻한 감성을 담아 어떤 스타일에도 자연스럽게 어우러지며, 더욱 감각적인 아기띠 OOTD를 완성해 준다.

본 제품은 통기성을 극대화한 고기능성 3D 메쉬 소재로 열과 땀 배출이 용이해 사계절 내내 쾌적하게 착용할 수 있다. 특히 모든 소재는 세계적인 섬유 안전 인증인 OEKO-TEX Standard 100을 획득해 아기가 입으로 물거나 빨아도 안심하고 사용할 수 있다.

목을 가누지 못하는 시기의 아기를 위해 별도의 패드 없이도 머리와 목을 안정적으로 지지하는 헤드 서포트를 적용했으며, 모든 버클이 전면에 위치해 혼자서도 쉽고 빠르게 착용할 수 있다. 또한, 견갑골 사이에 위치한 다이아몬드 형태의 백 버클이 무게를 효과적으로 분산해 부모의 어깨와 허리 부담을 줄여준다.

신생아 시기부터 약 12개월(최대 11kg)까지 사용 가능하며, 성장 단계에 따라 신생아 마주 보기(0~4개월), 마주 보기(4~12개월), 앞 보기(5~12개월) 등 세 가지 포지션으로 활용할 수 있다.

베이비뵨은 '베이비 캐리어 미니'의 새로운 색상 출시를 기념해 2월 27일(금) 오전 11시 네이버 쇼핑 라이브를 진행하며, 라이브에서만 만나볼 수 있는 특별한 할인과 사은품 혜택을 선보일 예정이다.

베이비뵨 마케팅 담당자는 "봄 시즌에 맞춰 출시된 크림 색상은 모던한 디자인과 뛰어난 기능성을 동시에 갖춰 임신·출산 선물로도 추천하는 제품"이라며 "베이비뵨은 65년간의 스웨덴 헤리티지를 기반으로 앞으로도 부모와 아이 모두를 위한 제품 라인업을 강화해 나갈 것"이라고 전했다.

이번 신제품은 2월 25일 수요일부터 베이비뵨 공식 온라인몰 및 주요 유통 채널, 백화점과 유아용품 전문 매장에서 만나볼 수 있다.

whitss@newspim.com

