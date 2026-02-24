소명한방 '숨숨 한방 젤리', 자사몰서 30일 이내 환불 보장 정책 운영

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한방 기반 식품 브랜드 소명한방이 '숨숨 한방 젤리' 구매 고객을 대상으로 자사몰 한정 100% 환불 보장 정책을 운영하고 있다고 밝혔다.

[이미지=소명한방]

이번 환불 보장 정책은 제품 구매 후 30일 이내에 만족하지 못한 고객을 대상으로 적용되며, 실제 섭취 후에도 환불이 가능하도록 운영돼 소비자 신뢰를 높이고 있다.

브랜드 측은 제품에 대한 자신감과 고객 중심 경영 철학을 바탕으로 해당 정책을 마련했다고 설명했다.

소명한방 숨숨 한방 젤리는 간편하게 섭취할 수 있는 젤리 형태로, 일상 속에서 부담 없이 챙길 수 있는 것이 특징이다. 특히 한방 원료를 기반으로 한 제품 콘셉트와 간편한 섭취 방식이 결합되어, 남녀노소 폭넓은 연령층에서 관심을 받고 있다.

또한 해당 제품은 위생적인 제조 환경과 체계적인 품질 관리 시스템을 기반으로 생산되고 있으며, 자사몰을 통해 유통 과정을 단순화해 제품 신뢰도를 강화하고 있다. 이러한 요소들이 초기 구매 고객의 진입 장벽을 낮추는 데 긍정적인 역할을 하고 있다는 평가다.

소명한방 관계자는 "숨숨 한방 젤리는 제품력에 대한 자신감을 바탕으로, 고객이 직접 경험한 후 판단할 수 있도록 30일 환불 보장 정책을 운영하고 있다"며 "앞으로도 소비자가 안심하고 선택할 수 있는 브랜드가 되기 위해 다양한 고객 친화적 정책을 이어갈 계획"이라고 전했다.

한편 소명한방 숨숨한방 젤리의 100% 환불 보장 정책에 대한 자세한 내용은 소명한방 자사몰을 통해 확인할 수 있다.

