컴투스, '컴프야V 페스타' 개최…프로야구 개막 앞두고 유저 축제 마련

2026.02.24 (화)
스피드킹·홈런 레이스 등 5개 체험존 운영

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 컴투스는 KBO 리그 No.1 모바일 야구 게임 '컴투스프로야구V26' 유저들을 위한 오프라인 축제 '컴투스프로야구V 페스타'를 오는 28일 '스테이지X성수 페스타'에서 개최한다고 24일 밝혔다.

'컴투스프로야구V 페스타'는 2026 시즌 개막을 앞두고 게임 속 재미를 현실에서도 함께 즐길 수 있도록 마련한 참여형 축제다. 각종 유저 참여 프로그램과 현장 이벤트, 실시간 대전 등 다채로운 콘텐츠로 구성됐다.

컴투스는 KBO 리그 No.1 모바일 야구 게임 '컴투스프로야구V26' 유저들을 위한 오프라인 축제 '컴투스프로야구V 페스타'를 오는 28일 '스테이지X성수 페스타'에서 개최한다고 24일 밝혔다. [사진= 컴투스]

행사장에는 총 5개의 체험존이 마련된다. 최고 구속에 도전하는 '스피드킹', 제구력을 뽐내는 '제구력 테스트', 그라운드 홈런을 직접 느껴볼 수 있는 '그라운드 스텝퍼', 우승 상금이 걸린 '홈런 레이스', 원하는 구단을 선택해 기념 촬영하는 '포토 키오스크' 등 다양한 프로그램이 운영된다.

특히 '홈런 레이스'는 현장 참여를 통해 예선을 거쳐 최종 결승전까지 진행되며 초청된 유저라면 누구나 도전할 수 있다.

현장에서는 '컴프야V26' 실시간 매치 대회 4강 및 결승전이 진행된다. 이번 오프라인 결선은 선발 투수 예고제로 운영돼 이에 맞춘 전술을 선보일 수 있도록 했다.

아울러 이대형 해설위원과 정인호 MC가 경기 해설 및 중계를 맡아 실제 프로야구 못지않은 긴장감과 전략적 재미를 현장에서 생생하게 전달할 계획이다.

대회는 선정된 유저 64명이 단판 승부로 겨루는 토너먼트 형식으로 온라인 예선을 진행했다. 지난 1월 모집 당시 열흘 만에 약 1100명의 유저가 대회 출전을 신청했으며 KBO리그 10개 구단 유저들이 모두 참여해 높은 관심을 보였다.

그 외에도 '스피드킹' 최고 구속을 기록한 유저 5명에게 '컴프야V26' 대표 모델 구자욱과 김도영의 친필 사인공을 선물하고 올해 주요 야구 행사 일정이 적혀 있는 탁상 캘린더와 컴프야V 캐릭터 열쇠고리 등 체험존 참여에 따라 실생활에서 야구를 느낄 수 있는 다양한 굿즈도 증정한다. 또한 현장에서 이대형 해설위원의 사인회도 진행될 예정이다.

컴투스는 이번 '컴투스프로야구V 페스타'를 비롯해 앞으로도 다양한 온오프라인 행사를 통해 유저들과의 접점을 확대해 나갈 계획이다.

한편 '컴투스프로야구V 페스타'에 대한 자세한 내용은 공식 커뮤니티 공지를 통해 확인할 수 있다.

origin@newspim.com

