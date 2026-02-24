전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
전국 경북

속보

더보기

영덕군, '신규원전2기 유치' 공식 선언..."국가에너지 전략중심 대전환 기회"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

김광열 군수 24일, " '신규원전유치신청서' 제출할 것....영덕미래위한 군민의 결단"
영덕군의회, '신규원전유치동의안' 의원 전원 '찬성' 가결

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = "영덕 신규 원전 유치" 관련 여론조사 결과 군민 86.18%가 '유치에 찬성한다'는 뜻을 분명히 보여줬습니다. 이 결과는 단순한 찬반의 숫자가 아닙니다. 더 이상 소멸의 길이 아니라 미래로 나가야 한다는 영덕 군민의 결단입니다."

김광열 경북 영덕군수가 "영덕 신규원전 2기 유치"를 공식 선언했다.

[경북=남효선 기자] 2026.02.24 nulcheon@newspim.com

 

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 김광열 경북 영덕군수가 24일 오전 영덕군청 대회의실에서 '신규원자력발전소 건설 유치 신청 언론 발표'를 갖고 "신규원전유치신청서를 제출할 것임"을 공식발표하고 있다. 2026.02.24 nulcheon@newspim.com

김 군수는 24일 영덕군청 대회의실에서 '신규 원자력발전소 건설 유치신청 언론 발표'를 갖고 "신규원전 2기 건설위한 유치신청서를 (한수원에) 제출할 것임"을 공식 발표했다.

김 군수의 이번 "신규원전 2기 유치 신청" 공식 입장은 앞서 열린 영덕군의회의 '신규 원자력 발전소 건설 후보지 유치 신청 동의안'이 '전원 찬성'로 가결된 직후 나왔다.

김 군수는 "(영덕군은) 여론조사 결과를 근거로 군의회에 '원자력 발전소 유치 동의안'을 제출하였고 오늘(24일) 영덕군의회 임시회에서 재적의원 7명 전원이 찬성했다"며 "영덕군은 '신규 원자력발전소 후보지 유치'를 추진하기로 최종 결정했다"고 추진 배경을 밝혔다.

김 군수는 또 "영덕군은 오늘의 결정을 바탕으로 오는 3월 30일까지 한수원에 유치신청서를 제출할 계획"이라고 덧붙였다.

그러면서 김 군수는 "3월 30일까지 한수원에 유치신청서를 제출하면 (한수원)은 6월 25일까지 평가위원회 부지 선정 조사 및 평가가 진행될 예정"이라고 설명하고 "(신규 원전 후보지 선정은) 다른 지자체가 참여할 가능성이 높은 만큼 선정 과정에서 치열한 경쟁이 예상된다"며 "지금부터가 본격적인 경쟁의 시작이라고 생각하고 그 어떤 지자체보다 철저히 준비해 나가겠다"고 강조했다.

김 군수는 "원전 유치는 단순히 발전소 하나를 유치하는 문제가 아니다"고 피력하고 "영덕 신규원전 유치는 영덕의 경제와 산업구조를 바꾸는 국가 프로젝트이자 영덕을 지방의 한 부분이 아니라 국가 에너지 전략의 중심지로 전환시키는 대전환의 기회"라고 역설했다.

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 김광열 경북 영덕군수가 24일 오전 영덕군청 대회의실에서 '신규원자력발전소 건설 유치 신청 언론 발표'를 갖고 "신규원전유치신청서를 제출할 것임"을 공식발표하고 있다. 2026.02.24 nulcheon@newspim.com

김 군수는 "오늘의 결정은 끝이 아니라 이제부터 시작이다"면서 "앞으로 유치 절차가 진행되는 과정에서 제기되는 모든 (군민들의) 목소리를 끝까지 들어 군민 한 분 한 분이 납득할 수 있도록 투명하고 책임있게 추진하겠다"며 거듭 '군민 통합론'을 강조하고 "영덕의 희망과 미래를 위한 도약에 힘을 보태줄 것"을 당부했다.

앞서 영덕군의회는 이날 오전 군의회 본회의장에서 '제320회 임시회'를 속개하고 영덕군 집행부에서 제출한 '신규 원자력발전소 건설 후보지 유치 신청 동의안'을 심의하고 7명의 군의원 전원 '찬성'으로 가결했다.

이날 '신규 원전 유치'를 공식화 한 영덕군은 지난 2012년 전원개발사업 예정구역으로 지정·고시되는 등 2017년 정부의 에너지 전환 로드맵으로 신규 원전 건설이 백지화되기 전까지 가장 유력한 신규 원전 후보지로서 부지 여건의 적합성, 지원 계획의 구체성, 행정의 준비도와 추진 역량, 지역의 결속력 등을 종합적으로 갖춘 '준비된 지자체'로 꼽힌다.

한편 정부와 한수원은 4월 27일까지 지자체 지원 계획 제출, 6월 25일까지 평가위원회 부지 선정 조사 및 평가 등을 거쳐 후보 부지의 선정 결과를 발표하게 된다.

평가위원회의 부지 선정 기준은 ▲부지 적정성 25점▲환경성 25점▲건설 적합성 25점▲주민 수용성 25점 등 4개 분야로 구성되며 후보 부지가 선정되면 토지 수용 등의 절차를 거쳐 2030년 초 건설 허가를 받아 2037년이나 2038년경에 준공에 들어갈 예정이다.

 

nulcheon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동