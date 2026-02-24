영덕군, '신규원전2기 유치' 공식 선언..."국가에너지 전략중심 대전환 기회"

김광열 군수 24일, " '신규원전유치신청서' 제출할 것....영덕미래위한 군민의 결단"

영덕군의회, '신규원전유치동의안' 의원 전원 '찬성' 가결

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = "영덕 신규 원전 유치" 관련 여론조사 결과 군민 86.18%가 '유치에 찬성한다'는 뜻을 분명히 보여줬습니다. 이 결과는 단순한 찬반의 숫자가 아닙니다. 더 이상 소멸의 길이 아니라 미래로 나가야 한다는 영덕 군민의 결단입니다."

김광열 경북 영덕군수가 "영덕 신규원전 2기 유치"를 공식 선언했다.

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 김광열 경북 영덕군수가 24일 오전 영덕군청 대회의실에서 '신규원자력발전소 건설 유치 신청 언론 발표'를 갖고 "신규원전유치신청서를 제출할 것임"을 공식발표하고 있다. 2026.02.24 nulcheon@newspim.com

김 군수는 24일 영덕군청 대회의실에서 '신규 원자력발전소 건설 유치신청 언론 발표'를 갖고 "신규원전 2기 건설위한 유치신청서를 (한수원에) 제출할 것임"을 공식 발표했다.

김 군수의 이번 "신규원전 2기 유치 신청" 공식 입장은 앞서 열린 영덕군의회의 '신규 원자력 발전소 건설 후보지 유치 신청 동의안'이 '전원 찬성'로 가결된 직후 나왔다.

김 군수는 "(영덕군은) 여론조사 결과를 근거로 군의회에 '원자력 발전소 유치 동의안'을 제출하였고 오늘(24일) 영덕군의회 임시회에서 재적의원 7명 전원이 찬성했다"며 "영덕군은 '신규 원자력발전소 후보지 유치'를 추진하기로 최종 결정했다"고 추진 배경을 밝혔다.

김 군수는 또 "영덕군은 오늘의 결정을 바탕으로 오는 3월 30일까지 한수원에 유치신청서를 제출할 계획"이라고 덧붙였다.

그러면서 김 군수는 "3월 30일까지 한수원에 유치신청서를 제출하면 (한수원)은 6월 25일까지 평가위원회 부지 선정 조사 및 평가가 진행될 예정"이라고 설명하고 "(신규 원전 후보지 선정은) 다른 지자체가 참여할 가능성이 높은 만큼 선정 과정에서 치열한 경쟁이 예상된다"며 "지금부터가 본격적인 경쟁의 시작이라고 생각하고 그 어떤 지자체보다 철저히 준비해 나가겠다"고 강조했다.

김 군수는 "원전 유치는 단순히 발전소 하나를 유치하는 문제가 아니다"고 피력하고 "영덕 신규원전 유치는 영덕의 경제와 산업구조를 바꾸는 국가 프로젝트이자 영덕을 지방의 한 부분이 아니라 국가 에너지 전략의 중심지로 전환시키는 대전환의 기회"라고 역설했다.

김 군수는 "오늘의 결정은 끝이 아니라 이제부터 시작이다"면서 "앞으로 유치 절차가 진행되는 과정에서 제기되는 모든 (군민들의) 목소리를 끝까지 들어 군민 한 분 한 분이 납득할 수 있도록 투명하고 책임있게 추진하겠다"며 거듭 '군민 통합론'을 강조하고 "영덕의 희망과 미래를 위한 도약에 힘을 보태줄 것"을 당부했다.

앞서 영덕군의회는 이날 오전 군의회 본회의장에서 '제320회 임시회'를 속개하고 영덕군 집행부에서 제출한 '신규 원자력발전소 건설 후보지 유치 신청 동의안'을 심의하고 7명의 군의원 전원 '찬성'으로 가결했다.

이날 '신규 원전 유치'를 공식화 한 영덕군은 지난 2012년 전원개발사업 예정구역으로 지정·고시되는 등 2017년 정부의 에너지 전환 로드맵으로 신규 원전 건설이 백지화되기 전까지 가장 유력한 신규 원전 후보지로서 부지 여건의 적합성, 지원 계획의 구체성, 행정의 준비도와 추진 역량, 지역의 결속력 등을 종합적으로 갖춘 '준비된 지자체'로 꼽힌다.

한편 정부와 한수원은 4월 27일까지 지자체 지원 계획 제출, 6월 25일까지 평가위원회 부지 선정 조사 및 평가 등을 거쳐 후보 부지의 선정 결과를 발표하게 된다.

평가위원회의 부지 선정 기준은 ▲부지 적정성 25점▲환경성 25점▲건설 적합성 25점▲주민 수용성 25점 등 4개 분야로 구성되며 후보 부지가 선정되면 토지 수용 등의 절차를 거쳐 2030년 초 건설 허가를 받아 2037년이나 2038년경에 준공에 들어갈 예정이다.

