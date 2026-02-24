전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

민주, 충남대전·대구경북 통합 '숨고르기'..."행정통합은 일방 추진 부담"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

법사위, 광주전남 통합법만 처리...충남대전·대구경북은 보류
"행정통합은 사실상 규칙과 …최대한 합의 추진"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표가 "행정통합은 사실상 룰과 관련된 부분"이라며 "지역시도의회, 시도지사가 반대하면 일방적으로 (행정통합을) 추진하기에는 상당한 부담"이라고 밝혔다.

천 원내수석은 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 "최대한 합의 과정을 거쳐 추진하려고 노력한다"며 이같이 말했다.

천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표. [사진=뉴스핌 DB]

천 원내수석은 "명시적으로 충남대전, 대구경북에서 반대 의사가 표출되는 상황"이라며 "(행정통합을) 안 한다는 게 아니라 법 처리를 유보하고 지역사정을 다시 정확히 살펴 반대인지 아닌지 확인 후 법안을 처리하는 게 안정감 있게 추진하는 데 도움이 될 것"이라고 했다.

이어 "오늘 법사위에서 (충남대전, 대구경북 행정통합법이) 처리가 안됐지만 대구경북에서 추후라도 찬성 추진 의견을 명확히 하고 국민의힘에서 (찬성을) 밝혀주면 언제라도 신속하게 처리할 수 있게 준비돼 있다"고 말했다.

국민의힘 뿐 아니라 조국혁신당, 정의당 등 범여권 5개 당에서 행정통합에 대한 우려를 표명한 것과 관련해서는 "진보정당들과 의견을 충분히 논의하겠다"고 했다.

천 원내수석은 "첫 법안이 모든걸 다 담고 완벽하기 어렵다"며 "통합을 추진하며 (행정통합법을) 보완해 나갈 필요성이 있다"고 말했다.

국민의힘이 대구경북, 대전충남 통합 특별법 합의에 응하지 않은 것에 대해서 천 원내수석은 강하게 비판했다.

그는 " 자리 보전에 혈안이 된 국민의힘 지자체장과 지방의회가 앞장서서 (행정통합법 처리를) 막고 정략적 계산에 눈이 멀어 국민의힘 지도부가 끝까지 (행정통합법) 합의에 응하지 않았다"며 "대한민국 전체로 보면 안타까운 일"이라고 했다.

그러면서 "이장우 대전시장, 김태흠 충남지사는 지방선거 전까지 충남대전 통합을 마무리하겠다고 공언하고, 대구경북은 아무 말 없다가 돌연 대구시의회에서 통합 반대 공식 성명을 냈다"며 "자신들의 자리를 보전하겠다고 지역의 앞길을 막은 셈"이라고 말했다.

이어 "국민의힘 지도부는 오히려 오늘 오전까지 모든 법안의 지역 행정통합 법안에 대한 필리버스터를 재차 언급했다"며 "국민의힘은 이 사태를 책임지고 해결에 나서야 한다. 지도부는 국민 앞에 사죄하고 행정통합 처리 입장을 명확히 밝혀달라"고 강조했다.

chogiza@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동