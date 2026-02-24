민주, 충남대전·대구경북 통합 '숨고르기'..."행정통합은 일방 추진 부담"

법사위, 광주전남 통합법만 처리...충남대전·대구경북은 보류

"행정통합은 사실상 규칙과 …최대한 합의 추진"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표가 "행정통합은 사실상 룰과 관련된 부분"이라며 "지역시도의회, 시도지사가 반대하면 일방적으로 (행정통합을) 추진하기에는 상당한 부담"이라고 밝혔다.

천 원내수석은 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 "최대한 합의 과정을 거쳐 추진하려고 노력한다"며 이같이 말했다.

천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표. [사진=뉴스핌 DB]

천 원내수석은 "명시적으로 충남대전, 대구경북에서 반대 의사가 표출되는 상황"이라며 "(행정통합을) 안 한다는 게 아니라 법 처리를 유보하고 지역사정을 다시 정확히 살펴 반대인지 아닌지 확인 후 법안을 처리하는 게 안정감 있게 추진하는 데 도움이 될 것"이라고 했다.

이어 "오늘 법사위에서 (충남대전, 대구경북 행정통합법이) 처리가 안됐지만 대구경북에서 추후라도 찬성 추진 의견을 명확히 하고 국민의힘에서 (찬성을) 밝혀주면 언제라도 신속하게 처리할 수 있게 준비돼 있다"고 말했다.

국민의힘 뿐 아니라 조국혁신당, 정의당 등 범여권 5개 당에서 행정통합에 대한 우려를 표명한 것과 관련해서는 "진보정당들과 의견을 충분히 논의하겠다"고 했다.

천 원내수석은 "첫 법안이 모든걸 다 담고 완벽하기 어렵다"며 "통합을 추진하며 (행정통합법을) 보완해 나갈 필요성이 있다"고 말했다.

국민의힘이 대구경북, 대전충남 통합 특별법 합의에 응하지 않은 것에 대해서 천 원내수석은 강하게 비판했다.

그는 " 자리 보전에 혈안이 된 국민의힘 지자체장과 지방의회가 앞장서서 (행정통합법 처리를) 막고 정략적 계산에 눈이 멀어 국민의힘 지도부가 끝까지 (행정통합법) 합의에 응하지 않았다"며 "대한민국 전체로 보면 안타까운 일"이라고 했다.

그러면서 "이장우 대전시장, 김태흠 충남지사는 지방선거 전까지 충남대전 통합을 마무리하겠다고 공언하고, 대구경북은 아무 말 없다가 돌연 대구시의회에서 통합 반대 공식 성명을 냈다"며 "자신들의 자리를 보전하겠다고 지역의 앞길을 막은 셈"이라고 말했다.

이어 "국민의힘 지도부는 오히려 오늘 오전까지 모든 법안의 지역 행정통합 법안에 대한 필리버스터를 재차 언급했다"며 "국민의힘은 이 사태를 책임지고 해결에 나서야 한다. 지도부는 국민 앞에 사죄하고 행정통합 처리 입장을 명확히 밝혀달라"고 강조했다.

