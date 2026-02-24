강원랜드, 군 장병 불법도박 예방 공로…육군참모총장 감사장 수여

육군과 MOU 이후 예방교육·캠페인·공모전 전개… "건강한 병영문화 협력 계속"

[정선=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원랜드가 국군 장병을 불법도박으로부터 보호하고 건강한 병영문화 조성에 기여한 공로를 인정받아 24일 육군참모총장 감사장을 받았다.

계룡대 육군본부 군사경찰실에서 김규하 육군참모총장으로부터 감사장을 전달받았다.[사진=강원랜드] 2026.02.24 onemoregive@newspim.com

강원랜드는 지난해 7월 대한민국 육군과 '군(軍) 불법도박 근절 및 예방을 위한 업무협약(MOU)'을 체결한 이후 군 장병 대상 예방 교육, 인식 제고 캠페인, 신고 안내 활동, 대국민 공모전 및 예방 콘텐츠 제작 등 다양한 공동사업을 펼쳐 왔다.

이를 통해 장병들의 불법도박 인식을 개선하고 병영 내 건전한 문화 확산에 기여해 공공기관–군(軍) 협력의 모범 사례로 평가받고 있다.

김원국 강원랜드 카지노정책실장은 "군과의 협력을 통해 추진한 불법도박 예방 활동의 성과를 공식적으로 인정받아 감사장을 받게 됐다"며 "앞으로도 불법도박으로부터 군 장병을 보호하고 건강한 병영문화 조성을 위해 다각적인 협력사업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 강원랜드는 사행산업통합감독위원회와 서울특별시 자치경찰위원회 등으로부터 청소년과 군 장병을 대상으로 한 도박문제 예방 활동을 인정받아 최근 2년 연속 관련 표창을 받는 등 불법도박 근절 선도기관으로 입지를 굳히고 있다.

