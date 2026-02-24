곽문근 "원주 도시기반 대전환" 선언…"도시 구조 바꾸겠다"

산업·교통·정주여건 전면 재설계…"세수 줄이는 반값 공약, 신중해야"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시장 예비후보인 곽문근 원주시의회 부의장이 24일 원주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 원주의 성장 구조를 근본부터 재설계하는 '원주 도시기반 대전환' 구상을 발표했다.

곽 예비후보는 "원주의 성장 엔진·도시 구조·정주 여건이 왜 제 기능을 하지 못했는지에 대한 질문에서 출발했다"며 "구호가 아니라 설계와 실행으로 원주의 구조와 기반을 바꾸겠다"고 밝혔다.​

곽문근 원주시장선거 예비후보.[사진=곽문근 선거사무소] 2026.02.24 onemoregive@newspim.com

그는 스스로 제시한 '근의공식 100'을 토대로 산업·경제, 교통, 도시구조, 정주여건, 안전·환경 전반을 아우르는 도시 기반 재설계 방향을 내놓으며 "이제 중요한 것은 누가 실제로 바꿀 수 있느냐"라고 강조했다.

산업·경제 분야와 관련해서는 원주 부론을 중심으로 횡성과 음성을 잇는 강원–충북 광역 산업·물류 벨트를 구축하고, 제조·물류·서비스 산업에 AI·디지털 기술을 접목해 지역 경제 체질을 개선하겠다는 구상을 밝혔다. 이를 위해 산·학·연이 함께하는 친환경 기술 공동센터 설립과 원주시청 내 AX 전담지원팀 신설도 추진하겠다고 설명했다.​

교통 분야에서는 권역별 고속버스 승차장과 직통 시내버스 도입, 시내버스 준공영제 시행 등을 통해 시민 이동 편의를 높이고 부론–음성 간 자동차 전용도로 개설과 교통 신호체계 정비로 교통 혼잡을 줄이겠다는 계획을 제시했다.

또한 군사 유휴부지의 시민 환원, 원주형 은퇴자 공동체 조성, 청년 공공주택과 돌봄 인프라 확충을 통해 전 세대가 살기 좋은 도시를 만들고, 원주 취수장 문제 해결 등 안전·환경 분야 개선 의지도 함께 강조했다.

곽 예비후보는 전날 기자회견에서 여러 '반값 공약'을 내세운 구자열 예비후보를 겨냥해 "원주시 세수원을 2배로 키워 2배의 광고비를 지원한다면 언론사가 더 고마워하지 않겠느냐"며 "가격을 내리면 재정수입이 줄어든다. 세수원을 줄이겠다는 말은 신중해야 한다"고 지적했다.

곽문근 예비후보는 대형건설그룹 임원과 건설사 사장을 지낸 이력, 2개 기술사와 공학박사 학위를 갖춘 점 등을 언급하며 "원주 도시기반 대전환을 말이 아니라 실행으로 증명하겠다"고 자신감을 드러냈다.

