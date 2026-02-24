댕이수랏간, '2026대한민국소비자브랜드대상' 대상… 반려동물 헬스케어 부문

왕실의 귀한 원료 '침향' 담은 프리미엄 강아지 영양제로 소비자 공략

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 반려동물의 건강한 삶을 최우선 가치로 삼는 프리미엄 헬스케어 브랜드 '댕이수랏간'(메이커스준, 대표 곽민선)이 '2026 대한민국 소비자 브랜드 대상'에서 반려동물 헬스케어 부문 대상을 수상하며 수상의 영예를 안았다.

[이미지=댕이수랏간]

한국소비자글로벌협의회가 주관하고 (사)전자정보인협회, (사)아이팩조정중재센터, 한국링컨협회가 후원하는 본 시상은 한국소비자평가원의 정밀한 조사를 거친다.

소비자의 실질적인 만족도와 브랜드 선호도를 바탕으로 미래 지향적 비전과 기술 경쟁력을 보유한 기업을 발굴하는 취지에 따라, 댕이수랏간은 차별화된 원료 선정과 엄격한 품질 관리를 통해 반려동물 영양제 시장의 새로운 지평을 열었다는 평가를 받았다.

댕이수랏간은 반려동물과 오래도록 건강하게 함께하고 싶은 보호자들의 진심을 담아 탄생한 브랜드다. 특히 과거 왕실의 전유물이자 세계 각국에서 귀하게 여겨온 '침향'을 주원료로 채택하여 세간의 주목을 받고 있다.

침향은 나무의 상처 치유 과정에서 생성된 진액이 수천 년간 굳어져 만들어진 귀한 재료로, 댕이수랏간은 이를 기반으로 한 품격 있는 영양제 라인업을 선보이고 있다.

침향 추출물은 반려동물의 뇌 진정과 소화 촉진은 물론 골다공증 예방에 도움을 주며, 특히 함유된 베타셀리넨 성분은 신장 염증 완화 및 혈액순환 개선에 탁월한 효과가 있는 것으로 알려져 있다. 댕이수랏간은 이러한 침향의 효능을 극대화하여 ▲피부&피모 ▲기관지청청 ▲심장튼튼 ▲관절쌩쌩 ▲눈물뚝 ▲생생유산균 ▲멀티올케어 등 부위별·증상별 맞춤형 케어 제품군을 구축했다.

품질에 대한 고집 또한 수상의 핵심 요인이다. 댕이수랏간은 합성 착색료, 합성 감미료, 합성 착향료, 보존제, 글루텐, GMO, 젤라틴을 일절 배제한 '7無 원칙'을 준수하며, 안전하고 위생적인 국내 생산 시설에서 전 제품을 제조하여 소비자들의 두터운 신뢰를 얻고 있다.

메이커스준 곽민선 대표는 "수상을 통해 침향을 활용한 댕이수랏간만의 진정성 있는 노력을 인정받아 매우 기쁘다"며, "침향이 들어간 강아지 영양제로 반려인들에게 꾸준히 사랑받는 브랜드가 될 수 있도록, 앞으로도 반려동물의 삶의 질을 높이는 혁신적인 헬스케어 솔루션을 지속적으로 개발하겠다"고 소감을 밝혔다.

whitss@newspim.com