禹 의장, 김상옥 의거 103주년 추모식..."독립은 공동체가 만든 역사"

30명 애국지사 합동 추모식…"연대 정신이 민주주의 토대"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 우원식 국회의장은 24일 국립서울현충원 현충관에서 열린 김상옥 의거 제103주년 합동 추모식에 참석해 독립운동 정신의 계승을 강조했다.

우 의장은 "'김상옥 의사 일 대 천 항일 서울시가전 승리 103주년'을 기념하면서, 올해는 특히 서른 세분의 애국지사를 함께 기리는 합동 추모식이 마련되어 뜻깊다"며 "오늘의 추모식은 한 분의 영웅만을 기리는 자리가 아니고, 김상옥 의사와 조국의 독립을 위해 기꺼이 삶을 내놓았던 분들을 함께 기억하는 자리"라고 밝혔다.

우원식 국회의장이 국립서울현충원 현충관에서 열린 김상옥 의거 제103주년 합동 추모식에 참석했다. [사진=국회의장실]

우 의장은 "국회의장 신분으로 지금 이 자리에 섰지만, 김상옥 의사의 투탄 의거 관련자로 체포되어 옥고를 치른 의열단 동지 김한 선생의 후손이기도 하다"라며 "김상옥 의사의 투쟁은 한 사람의 용기뿐만 아니라 서로를 믿고 저마다의 역할로 힘을 모았던 수많은 사람의 헌신이 만들어낸 결과이고, 독립은 공동체가 함께 만들어낸 역사"라고 강조했다.

이어 "그분들이 남긴 것은 빼앗긴 나라를 되찾은 역사만이 아니라 스스로의 운명을 결정하려는 시민의 의지이고, 서로를 위해 기꺼이 연대하는 공동체 정신"이라며 "오늘 우리가 누리고 있는 민주주의 역시 바로 그 정신 위에 서 있다"고 말했다.

우 의장은 "공동의 역사를 기억하는 것은 우리의 뿌리를 확인하는 일인 동시에 대한민국의 정체성을 바로 세우는 일이고, 앞으로 대한민국을 더 단단하게 만드는 힘이 될 것"이라며 "이 추모식의 주제어처럼 '그날의 빛'이 '오늘의 대한민국'을 만들었고, 그 빛은 앞으로도 우리의 길을 비추어 줄 것"이라고 덧붙였다.

이날 행사에는 김상욱 의원, 김용만 의원, 이승우 서울지방보훈청장, 김진 광복회 부회장 등이 참석했다.

