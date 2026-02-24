쇼핑엔티, 고대곡물 브랜드 '그레인온' 라방…"건강식품 강화"

고대곡물 효소·파로 모바일 라이브 특별 구성

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 태광그룹 미디어 계열사 티알엔(TRN)의 T커머스 채널 쇼핑엔티는 24일 오후 7시 고대 곡물 전문 브랜드인 '그레인온'의 인기 상품을 모바일 라이브 특별 구성으로 선보인다고 밝혔다.

쇼핑엔티는 최근 건강한 식생활과 저당 식단에 대한 관심이 높아짐에 따라 '그레인온' 브랜드 특집을 기획했다. 브랜드 대표 상품을 파격적인 구성과 혜택가로 제공하는 이번 방송을 통해 건강식품 카테고리 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

이번 방송에서는 ▲그레인온 골드 카무트효소G ▲고대곡물 파로 ▲파로 저당씬칩 총 3가지 상품이 준비됐다.

특히 '그레인온 골드 카무트효소G' 와 '그라노벨로 파로면' 혼합 구성은 라이브 방송에서만 만날 수 있는 특가에 추가 구성 혜택까지 더해 실속을 높였다. 파로 세트 역시 추가 구성을 적용해 합리적인 쇼핑 기회를 제공한다.

라이브 방송 참여 고객을 위한 풍성한 이벤트도 마련했다. 방송에 참여한 고객을 대상으로 추첨을 통해 배스킨라빈스 패밀리 기프티콘, 스타벅스 아메리카노 기프티콘, 쇼핑엔티 적립금 1만원 등 다양한 경품을 증정할 예정이다.

김보람 쇼핑엔티 컨텐츠커머스 팀장은 "건강한 식단 관리를 원하는 고객들의 니즈를 반영해 이번 그레인온 특집을 준비했다"며 "앞으로도 차별화된 상품과 라이브 커머스만의 재미를 더해 디지털 판매 경쟁력을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

