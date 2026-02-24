전한길·김현태, '계엄군 총구' 잡은 안귀령 고발…군용물강도미수 혐의

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 국회에 진입한 계엄군의 총구를 잡은 안귀령 청와대 부대변인이 고발당했다.

한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨와 김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장(대령)은 24일 오전 서울 영등포경찰서에 군용물강도미수, 특수강도미수 등 혐의로 안 부대변인을 고발했다.

경찰로고 [사진=뉴스핌DB]

전씨는 "사건의 진실은 계엄군이 시민들에게 총기를 겨눈 게 아니고 계엄군이 국회 내 질서 유지를 위해 애쓰던 중 안귀령과 국회에 난입한 민주노총을 비롯한 시민들이 폭동을 유도하고자 계엄군의 총기 탈취를 시도한 것"이라고 주장했다.

당시 상황은 방송 통해 생중계됐다. 영상에서 안 부대변인은 국회의사당에 진입한 계엄군을 향해 "부끄럽지도 않냐"고 소리치며 계엄군 총구를 잡아 흔들었다.

한편 전씨는 또 내달 2일 경기 고양시 킨텍스에서 열려 했던 일명 '전한길 콘서트'가 김동연 경기도지사의 개입으로 취소됐다며 역시 법적 조치를 예고했다.

