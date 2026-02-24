한샘, 쌤페스타 사전 이벤트 실시..."알림 신청하고 상품권 받으세요"

내달 3일 오전 9시 59분까지 진행

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 상반기 최대 규모의 쇼핑 축제 '쌤페스타'를 앞두고 오픈 알림 신청 사전 이벤트를 실시한다고 24일 밝혔다.

우선 한샘몰에서 쌤페스타 오픈 알림 신청을 완료한 모든 고객에게 본 행사에서 즉시 사용 가능한 '5000원 추가 쿠폰팩'을 증정한다. 해당 쿠폰은 쌤페스타의 기본 할인 혜택과 중복 적용이 가능하다.

[사진=한샘]

고객 참여를 위한 '소문내기 이벤트'도 진행한다. 쌤페스타 오픈 소식을 개인 SNS(사회관계망서비스)나 커뮤니티에 공유하고 인증한 고객을 대상으로 추첨을 통해 스타벅스 커피 쿠폰을 제공한다.

한편 한샘은 내달 3일 오전 10시부터 이달 말까지 쌤페스타를 진행되며, 해당 기간 약 1500여 종의 상품을 최대 85% 할인가에 판매한다. 특히 이번 행사에서는 매주 월요일 선착순으로 최대 할인 혜택을 제공하는 '월요 2배딜'과 주요 상품 동시 구매 시 혜택이 커지는 '1+1딜'을 새롭게 선보인다.

지난해 하반기 쌤페스타에서 큰 호응을 얻었던 '카테고리 특가' 이벤트는 거실, 침실, 다이닝 등으로 범위를 확대했다. 한샘 관계자는 "쌤페스타는 행사 품목이 조기 품절될 정도로 고객의 관심이 높은 행사인 만큼, 원하는 상품의 할인 혜택을 받기 위해 사전 알림 신청을 추천드린다"고 말했다.

이번 쌤페스타 오픈 알림 신청 이벤트와 관련된 자세한 내용은 한샘몰 홈페이지와 앱에서 확인할 수 있다.

