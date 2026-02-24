노랑풍선, 회원 전용 클럽메드 최대 10만원 할인 프로모션

오는 3월 5일까지 2주간 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 여행 전문기업 노랑풍선은 오는 3월 5일까지 2주간 노랑풍선 회원을 대상으로 클럽메드 리조트 할인 쿠폰 프로모션을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 프로모션은 프리미엄 올-인클루시브(All-Inclusive) 리조트 상품인 클럽메드 판매 확대를 통해 2026년 여행 상품 수요를 선점하고, 가족 단위부터 중장년층까지 폭넓은 고객층 확보를 위해 기획됐다.

프로모션 기간 동안 노랑풍선 회원에게는 지역별 클럽메드 상품에 적용 가능한 전용 할인 쿠폰이 제공된다. 주요 혜택은 이시가키 카비라 1인 2만원, 빈탄 1인 2만원, 발리 1인 3만원, 푸켓 1인 5만원 할인이다.

클럽메드 푸켓. [사진=노랑풍선]

특히 장거리 휴양 및 시즌형 상품에 대한 혜택도 확대했다. 몰디브 카니·피놀루 리조트는 1인당 10만원, 일본 스키 리조트인 토마무·사호로·키로로 상품은 1인당 10만원 할인 혜택이 적용돼 휴양과 레저 수요를 동시에 공략한다.

노랑풍선은 숙박, 식사, 액티비티, 엔터테인먼트가 모두 포함된 올-인클루시브 리조트 상품을 통해 가족 여행객을 중심으로 고객 저변을 확대하는 한편, 연령대별 맞춤형 상품 구성으로 재구매 및 재방문 고객 확보에 나선다는 전략이다.

또한 이번 프로모션에서는 항공 결합 상품도 함께 선보인다. 진에어의 이시가키지마 노선 데일리 취항과 연계한 상품 구성을 통해 이동 편의성을 높이고, 일본 및 단거리 휴양지 수요 공략을 강화한다.

클럽메드는 전 세계 주요 휴양지에 리조트를 운영하는 프리미엄 브랜드로, 숙박과 식음료, 다양한 액티비티와 공연 프로그램이 포함된 올-인클루시브 시스템을 제공한다. 가족 단위 고객을 위한 키즈클럽과 연령별 프로그램은 물론, 프리미엄 및 엑스클루시브 옵션을 통해 차별화된 휴가 경험을 제공하는 것이 특징이다.

노랑풍선 관계자는 "회원 전용 혜택을 통해 프리미엄 휴양 및 레저 상품을 보다 합리적인 가격에 제공하고자 이번 프로모션을 마련했다"며 "휴양부터 액티비티까지 아우르는 올-인클루시브 상품 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

