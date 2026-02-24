동해시, '경로당 그린리모델링 사업' 추진...21개 경로당

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 노후 경로당의 에너지 성능을 높이고 어르신들을 위한 쾌적한 여가공간 조성을 위해 '경로당 그린리모델링 사업'을 본격 추진한다.

24일 동해시에 따르면 그린리모델링 사업은 준공 후 10년이 지난 노후 공공건축물을 대상으로 단열 보강, 고성능 창호 설치, 냉·난방 설비 개선 등을 통해 건물의 에너지 효율을 높이고 온실가스 배출을 줄이는 친환경 리모델링 사업이다.

강원 동해시청 [사진=동해시청]

동해시는 2025년 국토교통부 주관 공모를 통해 관내 경로당 21개소를 사업 대상지로 선정했으며 국비 26억 원을 포함해 총 37억 4000만 원을 투입할 계획이다.

사업은 2025년 12월 실시설계 용역 착수를 시작으로, 2026년 4월부터 본격 공사에 들어가 같은 해 12월까지 모든 공정을 마무리하는 일정으로 추진된다.

김미경 가족과장은 "노후 경로당의 에너지 성능 개선을 통해 온실가스를 감축하고 어르신들께 보다 쾌적하고 안전한 여가공간을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 노후 경로당을 대상으로 그린리모델링 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

