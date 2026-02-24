정보보안·개인정보보호 역량 강화… PET 기반 공공데이터 혁신 추진

[정선=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원랜드는 24일 하이원리조트 호텔 연회장에서 강원대학교와 AI 융합시대에 대응한 ICT 기술 발전과 사이버 위협 대응 강화를 위한 'ICT 산학협력 업무 협약'을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 남한규 강원랜드 경영지원본부장과 문양세 강원대학교 IT대학 학장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.​

강원랜드·강원대, AI 시대 대응 'ICT 산학협력' 맞손.[사진=강원랜드] 2026.02.24 onemoregive@newspim.com

이번 협약은 AI와 데이터 기반 디지털 전환이 가속화되는 가운데 공공기관의 AI·ICT 기술 역량과 정보보안·개인정보보호 수준을 높이고, 데이터 활용성과 안전성을 동시에 확보하기 위해 추진됐다.

양 기관은 ▲AI 및 최신 ICT 기술·정보보안·개인정보보호 분야 공동 연구 및 자문▲AI·정보보안·개인정보보호 교육과 산학실습을 통한 지역 인재 양성▲ICT·정보보안 현안 과제 공동 연구·개발▲PET(Privacy Enhancing Technologies) 기반 개인정보의 안전한 활용 및 공공데이터 제공 과제 발굴 등을 중점적으로 추진할 계획이다.

남한규 강원랜드 경영지원본부장은 "이번 협약은 AI와 데이터 중심의 디지털 전환에 대응해 최신 ICT 기술과 정보보안, 개인정보 보호 역량을 강화하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 상호 협력을 통해 신뢰 기반의 공공데이터 혁신을 추진해 나가겠다"고 말했다.

양 기관은 정기 포럼과 공동 연구 사업 등을 통해 AI·정보보안·개인정보보호 분야 협력을 확대하고 지역 기반 디지털 혁신과 전문 인재 양성에 기여한다는 방침이다.

