'찾아가는 쓰리고' 특화사업 추진​

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시 교동지역사회보장협의체는 지난 23일 교동행정복지센터 2층 회의실에서 민간 봉사단체인 행복나눔보드게임과 지역사회보장 증진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

삼척 교동협의체, 보드게임 봉사단과 MOU 체결.[사진=삼척시] 2026.02.24 onemoregive@newspim.com

이번 협약은 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 양 기관이 긴밀히 협력해 지역복지 서비스 활성화와 공동사업 추진을 도모하기 위한 것이다.​

협의체가 추진하는 '찾아가는 쓰리고 복지·건강·인지 특화사업'은 찾아가는 보건복지 프로그램의 일환으로, 교동지역사회보장협의체가 경로당을 직접 방문해 어르신을 대상으로 복지·건강 상담과 기초 건강 체크를 진행하고 행복나눔보드게임 회원들이 재능기부 형태로 인지능력 향상 프로그램을 운영하는 민·관 협력 사업이다.

이를 통해 어르신들의 정서적·인지적 기능을 동시에 지원하고, 복지 사각지대 발굴 효과도 높일 것으로 기대된다.​

김진숙 민간위원장은 "이번 특화사업에 함께해 주신 행복나눔보드게임 회원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 민·관이 협력해 지역복지 증진과 어르신 삶의 질 향상을 위해 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.​

onemoregive@newspim.com