경찰청, 네이버와 피싱범죄 차단망 구축...범죄 악용 계정 차단

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단은 24일 네이버와 '전기통신금융사기 피해 예방 및 근절을 위한 업무협약(MOU)'을 맺었다고 밝혔다.

경찰청은 네이버 인공지능(AI)과 보안 기술력을 결합해 ▲사기 키워드 필터링 ▲범죄 번호 연동 계정 즉시 정지 ▲악성 앱 탐지 등 삼중 차단망을 구축한다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

경찰청은 수사 과정에서 축적한 기망 문구, 기관·유명인 사칭 키워드 등 최신 범죄 데이터를 제공한다. 네이버는 스팸 필터링 인공지능에 데이터를 학습시킨다. 범죄 의심 게시물이 작성되면 내부 기준에 따라 경고 팝업을 노출하거나 제한한다.

범죄에 악용된 계정은 신속하게 차단한다. 경찰청이 112신고와 간편 제보로 통신사에서 긴급 차단한 사기 이용 전화번호 목록을 네이버에 실시간 공유하고 네이버는 해당 번호로 가입해 활동하는 사용자 이용을 제한한다. 악성 앱 자동 탐지 시스템도 구축해 단말기 내 악성 앱 구동을 차단한다.

경찰청이 보이스피싱 등에 악용되는 최신 악성 앱 정보를 네이버에 제공하면 네이버는 이용자들이 해당 앱을 실행할 때 보안 모듈로 기기 내 악성 앱 존재 여부를 탐지해 즉시 경고하고 삭제를 유도한다.

krawjp@newspim.com