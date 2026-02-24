강릉시보건소, 심평원 강원본부와 치매 안전망 구축 협약 체결

보건의료 빅데이터·현장 치매관리 연계…"지역 치매 예방·관리 체계 강화"​

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시보건소는 건강보험심사평가원 강원본부와 지역사회 치매 안전망 구축 및 공동 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 지역사회 치매 예방 및 관리 체계를 강화하고 보건의료 데이터의 효율적 활용을 통해 공공보건 향상에 기여하기 위해 마련됐다.​

강릉시보건소와 건강보험심사평가원 강원본부가 치매 안전망 구축을 위한 협약을 체결했다.[사진=강릉시] 2026.02.24 onemoregive@newspim.com

양 기관은 협약을 통해 ▲치매 예방 및 관리 사업 추진▲치매 관련 보건·의료·보험 정보의 상호 교류와 활용▲치매 인식 개선 및 교육·홍보 활동▲치매 관련 통계·자료 분석과 정책 개발 등 전반에서 협력하기로 했다.

특히 건강보험심사평가원의 보건의료 빅데이터와 강릉시보건소 치매안심센터의 현장 중심 치매 관리 사업을 연계해 보다 체계적이고 효율적인 치매 관리 서비스 제공이 가능해질 것으로 기대된다.

권혁여 강릉시보건소장은 "이번 협약을 통해 지역사회 치매 예방 및 관리 체계가 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 유관기관과의 협력을 통해 치매 안전망 구축에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

정선호 강원본부장도 "지역사회와의 협력을 통해 공공보건 발전에 기여할 수 있어 뜻깊다"며 "보건의료 데이터 활용과 지원을 통해 지역 주민 건강 증진을 위해 노력하겠다"고 말했다.

강릉시보건소는 향후에도 다양한 기관과의 협력을 통해 치매 예방 및 관리 사업을 지속 확대해 나갈 방침이다.

