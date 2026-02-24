동해시, 기차역 인근 음식점 위생·친절 집중 개선 나선다

전체기사 최신뉴스 GAM
기차여행객 급증에 맞춘 전수 점검·컨설팅… '위생안심 관광도시' 구축
동해역·묵호역 주변 214개 업소 대상… 민·관 합동 TF 분기별 점검 실시

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 관광객 증가, 특히 기차 이용객의 급증에 대응해 기차역 인근 식품접객업소를 대상으로 위생과 친절 수준을 집중 개선하는 사업을 본격 추진한다.

24일 시에 따르면 오는 3월부터 12월까지 동해역과 묵호역 인근 식품접객업소 214개소(동해역 56개소, 묵호역 158개소)를 대상으로 '기차여행객 맞이 접객업소 위생시설 개선사업'을 실시한다.

강원 동해시청 [사진=동해시청]

이번 사업은 식품위생팀과 소비자식품위생감시원으로 구성된 민·관 합동 TF팀(3팀 10명)이 분기별 1회 이상 전수 점검을 실시하는 방식으로 추진된다. 단순 점검에 그치지 않고 현장 중심 맞춤형 위생 컨설팅과 친절서비스 교육을 병행해 실질적인 개선을 유도하는 것이 특징이다.

주요 점검 내용은 건강진단 및 위생교육 이수 여부, 냉장·냉동 온도 기준 준수, 소비기한 경과 원료 사용 여부, 방충·방서시설 기준 준수, 음식물 재사용 여부 등 기본 안전수칙 전반이다. 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치하도록 지도하고, 반복적이거나 중대한 위반사항에 대해서는 관련 법령에 따라 행정처분을 내릴 계획이다.

또한 계절별 식중독 예방 교육(여름철 식중독, 겨울철 노로바이러스 등)과 친절·CS 교육을 병행해 위생뿐 아니라 서비스 수준까지 함께 끌어올린다는 구상이다. 시는 이를 통해 '한 번 더 찾고 싶은 위생안심 관광도시' 이미지를 구축한다는 목표를 세웠다.

윤혜경 예방관리과장은 "기차를 이용해 동해를 찾는 관광객이 크게 늘고 있는 만큼 역사 인근 음식점의 첫인상이 도시 이미지를 좌우한다"며 "안전하고 청결한 외식환경 조성을 통해 다시 찾고 싶은 위생안심 관광도시 동해를 만들어가겠다"고 말했다.

동해시는 이번 사업과 병행해 위생 우수업소 발굴과 위생등급제 신청을 독려하고 점검 결과를 체계적으로 관리해 지속가능한 식품안전관리 체계를 구축해 나갈 계획이다.
 
