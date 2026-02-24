경찰, '尹 대통령실 PC 초기화' 정진석·윤재순 불구속 송치

24일 오후 서울중앙지검 불구속 송치

尹 탄핵 직후 PC 초기화 계획안 마련

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 윤석열 전 대통령 파면 직후 대통령실 컴퓨터(PC) 1000여대 초기화 지시를 한 의혹을 받는 정진석 전 대통령 비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 불구속 상태로 검찰에 넘겼다.

경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 24일 오후 정 전 실장과 윤 전 비서관을 공용전자기록 등 손상, 직권남용권리행사방해, 대통령기록물관리에관한법률 위반 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다.

정진석 전 대통령비서실장. [사진=뉴스핌DB]

정 전 실장과 윤 전 비서관은 윤석열 전 대통령 탄핵 직후 열린 수석비서관 회의에서 대통령실 내 PC 전체를 초기화하는 내용 계획안을 올린 혐의를 받고 있다. 경찰은 이들이 12·3 비상계엄 관련 자료를 없애려 한 것으로 보고 있다. 경찰은 지난 3일 윤 전 비서관, 8일 정 전 실장을 피의자 신분으로 불러 조사했다.

앞서 특검은 윤 전 비서관이 당시 대통령실 직원들에게 컴퓨터를 폐기하라고 지시했다는 취지의 진술을 확보했다고 전해졌다. 다만 방대한 대통령기록물 분량 등을 이유로 수사 기간 내 결론을 내리지 못하면서 사건은 경찰로 이관됐다.

