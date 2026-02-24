고용노동부 태백지청, 영동권 발전 6개사 '노동안전 종합대책' 교육

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 고용노동부 태백지청은 24일 삼척 쏠비치 강의장에서 영동권 발전 6개사를 대상으로 '노동안전 종합대책' 교육을 가졌다고 밝혔다.
이날 교육은 한국남부발전 삼척빛드림본부가 주관한 2026년 위험성평가 역량강화 워크숍 일환으로 남부발전, 남동발전, 동서발전, GS동해, 한울원자력발전, 한국가스공사 등 영동권 발전사 6개소 안전보건관계자 50여 명을 대상으로 진행됐다.
주중하 태백지청 산재예방감독팀장은 "2027년부터 위험성평가 미실시 등에 대해 최대 1000만 원의 과태료가 부과될 예정"이라며 "다수의 사내하청을 둔 발전사는 도급 책임 주체로서 철저한 하도급 관리와 체계적인 위험성평가, 교육을 통해 중대재해를 반드시 예방해야 한다"고 강조했다.
이날 교육은 ▲정부의 노동안전 종합대책▲사망사고 발생 업체의 위험성평가 운영 실태▲한국남부발전 삼척본부의 위험성평가 사례와 토론 등으로 구성돼 실질적인 개선 방향 모색에 초점이 맞춰졌다.
