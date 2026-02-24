두산 창업·성장 이끈 박승직·박두병, 기업가 명예의 전당 올라

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 두산그룹의 뿌리를 세운 고(故) 매헌(梅軒) 박승직 창업주와 고(故) 연강(蓮崗) 박두병 초대 회장이 '대한민국 기업가 명예의 전당'에 나란히 헌액됐다.

24일 서울 이화여대 경영대학 60주년 기념홀에서 열린 '대한민국 기업가 명예의 전당' 헌액식에서 박정원 두산그룹 회장(오른쪽)이 헌액 기념패를 들고 양희동 한국경영학회 회장(왼쪽)과 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=두산그룹]

두산은 24일 서울 이화여대 경영대학 60주년 기념홀에서 한국경영학회 주최로 열린 헌액식에서 두 창업주가 동시에 이름을 올렸다고 밝혔다. 한국경영학회가 2016년부터 경제 발전에 기여한 기업인을 선정해 헌액해 온 가운데, 부자(父子) 경영인이 함께 헌액된 것은 이번이 처음이다.

이날 행사에는 박두병 초대회장의 장손인 박정원 두산그룹 회장이 참석했다. 박 회장은 "아무도 가지 않은 길을 개척자의 마음으로 걸어온 선대의 창업·도전 정신이 두산 DNA로 이어져 오고 있다"며 "그 기업가정신을 계승해 두산을 더 좋은 기업으로 성장시키고 국가경제 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.

1896년 박승직 창업주가 종로에 문을 연 '박승직 상점'을 효시로 올해 창업 130주년을 맞은 두산은 국내 기업사에서 공식 기록을 보유한 최장수 기업으로 평가된다.

박승직 창업주는 보부상으로 출발해 포목상, 무역, 양조, 운수업 등으로 사업 영역을 넓혔으며, 주식회사 전환과 무역업 확장을 통해 한국 근대 상업의 기틀을 마련했다는 평가를 받는다. 그는 경성포목상조합과 직물상공제회 등 상인 단체를 이끌며 상인 권익 보호에 앞장섰고, 조선상업은행 설립과 광장주식회사 창립 발기인으로 참여하는 등 민족 경제 발전에도 기여했다.

박두병 초대회장은 박승직상점을 계승해 근대적 기업집단으로 전환시킨 인물이다. 1946년 상호를 '두산상회'로 변경한 뒤 광복 이후 혼란기 속에서도 제조업 중심의 사업 구조를 확립했다. 동양맥주를 중심으로 식음료 산업을 육성하고 건설·식품·기계·유리 등으로 사업을 확장하며 성장 기반을 구축했다.

그는 재임 기간 13개 계열사를 설립·운영하며 그룹 매출을 349배 성장시키는 성과를 거뒀다. 또한 대한상공회의소 회장과 아시아상공회의소연합회 회장을 역임하며 산업화 과정에서 의미 있는 역할을 수행했다. 한국 민간 경제인이 국제 경제단체 수장에 오른 첫 사례로 기록되며, 퇴임 후 종신 명예회장으로 추대되기도 했다.

한국경영학회는 선정 사유에서 "박승직 창업주는 근대적 기업 조직과 책임경영의 기반을 마련해 한국 기업 발전의 제도적 토대를 구축했다"며 "박두병 회장의 사업 다각화와 해외시장 개척은 산업화 초기 기업 경쟁력을 높인 대표적 사례"라고 평가했다. 이어 "대한상공회의소 회장으로서 기업 환경 개선과 제도 기반 확충에 기여하며 국가 경제 발전에 구조적 영향을 미쳤다"고 밝혔다.

