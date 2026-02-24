전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
산업 중공업

속보

더보기

두산 창업·성장 이끈 박승직·박두병, 기업가 명예의 전당 올라

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 두산그룹의 뿌리를 세운 고(故) 매헌(梅軒) 박승직 창업주와 고(故) 연강(蓮崗) 박두병 초대 회장이 '대한민국 기업가 명예의 전당'에 나란히 헌액됐다.

24일 서울 이화여대 경영대학 60주년 기념홀에서 열린 '대한민국 기업가 명예의 전당' 헌액식에서 박정원 두산그룹 회장(오른쪽)이 헌액 기념패를 들고 양희동 한국경영학회 회장(왼쪽)과 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=두산그룹]

두산은 24일 서울 이화여대 경영대학 60주년 기념홀에서 한국경영학회 주최로 열린 헌액식에서 두 창업주가 동시에 이름을 올렸다고 밝혔다. 한국경영학회가 2016년부터 경제 발전에 기여한 기업인을 선정해 헌액해 온 가운데, 부자(父子) 경영인이 함께 헌액된 것은 이번이 처음이다.

이날 행사에는 박두병 초대회장의 장손인 박정원 두산그룹 회장이 참석했다. 박 회장은 "아무도 가지 않은 길을 개척자의 마음으로 걸어온 선대의 창업·도전 정신이 두산 DNA로 이어져 오고 있다"며 "그 기업가정신을 계승해 두산을 더 좋은 기업으로 성장시키고 국가경제 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.

1896년 박승직 창업주가 종로에 문을 연 '박승직 상점'을 효시로 올해 창업 130주년을 맞은 두산은 국내 기업사에서 공식 기록을 보유한 최장수 기업으로 평가된다.

박승직 창업주는 보부상으로 출발해 포목상, 무역, 양조, 운수업 등으로 사업 영역을 넓혔으며, 주식회사 전환과 무역업 확장을 통해 한국 근대 상업의 기틀을 마련했다는 평가를 받는다. 그는 경성포목상조합과 직물상공제회 등 상인 단체를 이끌며 상인 권익 보호에 앞장섰고, 조선상업은행 설립과 광장주식회사 창립 발기인으로 참여하는 등 민족 경제 발전에도 기여했다.

박두병 초대회장은 박승직상점을 계승해 근대적 기업집단으로 전환시킨 인물이다. 1946년 상호를 '두산상회'로 변경한 뒤 광복 이후 혼란기 속에서도 제조업 중심의 사업 구조를 확립했다. 동양맥주를 중심으로 식음료 산업을 육성하고 건설·식품·기계·유리 등으로 사업을 확장하며 성장 기반을 구축했다.

그는 재임 기간 13개 계열사를 설립·운영하며 그룹 매출을 349배 성장시키는 성과를 거뒀다. 또한 대한상공회의소 회장과 아시아상공회의소연합회 회장을 역임하며 산업화 과정에서 의미 있는 역할을 수행했다. 한국 민간 경제인이 국제 경제단체 수장에 오른 첫 사례로 기록되며, 퇴임 후 종신 명예회장으로 추대되기도 했다.

한국경영학회는 선정 사유에서 "박승직 창업주는 근대적 기업 조직과 책임경영의 기반을 마련해 한국 기업 발전의 제도적 토대를 구축했다"며 "박두병 회장의 사업 다각화와 해외시장 개척은 산업화 초기 기업 경쟁력을 높인 대표적 사례"라고 평가했다. 이어 "대한상공회의소 회장으로서 기업 환경 개선과 제도 기반 확충에 기여하며 국가 경제 발전에 구조적 영향을 미쳤다"고 밝혔다.

chanw@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동