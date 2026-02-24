도시 취업 늘었지만 군·특광역시 구는 '뒷걸음'…고용 양극화 심화

데이터처, '2025년 하반기 고용지표' 발표

시 고용률 62.4% 유지…군은 0.5%p 하락

울릉군 83.2%·영도구 47.2% '극단 대비'

임금근로자 비중, 상·하위 간 40%p 이상

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지난해 하반기 기준으로 도시 지역은 취업자가 늘었지만, 군 지역과 특광역시 구 지역은 고용률이 하락하며 엇갈린 흐름을 보였다. 특히 군 지역은 고용률과 경제활동참가율이 동반 하락했고, 특광역시 구 지역은 실업률이 상승하며 고용 여건이 악화됐다.

청년·고령층 고용률 격차와 산업·직업 구조 차이도 지역별로 극명하게 나타났다. 울릉군·신안군 등 일부 군 단위 지역은 고용률이 80% 안팎에 달했지만, 대도시 일부 구는 50% 초반에 머물렀다. 임금근로자 비중 역시 수도권·산업도시는 높고, 농어촌은 낮아 고용의 질 측면에서도 지역 간 차이가 확인됐다.

2025년 하반기 지역별고용조사 시군구 주요고용지표 [자료=국가데이터처] 2026.02.24 rang@newspim.com

◆ 시 지역만 '고용 플러스'… 군·구 지역은 고용률 하락

24일 국가데이터처가 발표한 '2025년 하반기 지역별고용조사 시군구 주요고용지표'에 따르면, 9개도 내 시 지역(77개)의 취업자는 1417만8000명으로 전년 동기 대비 11만6000명 증가했다. 다만 고용률은 62.4%로 전년과 동일했다.

같은 기간 군 지역(76개)의 취업자는 210만4000명으로 1만1000명 감소했고, 고용률도 68.9%로 0.5%p 하락했다. 경제활동참가율 역시 69.7%로 0.5%p 떨어졌다.

특광역시 구 지역(75개)도 상황은 녹록지 않았다. 취업자는 1158만9000명으로 4만명 줄었고, 고용률은 58.8%로 0.2%p 하락했다. 실업자는 43만3000명으로 1만8000명 늘면서 실업률도 3.6%로 0.2%p 상승했다.

비경제활동인구는 시군구 모두 증가했다. 특히 시 지역 비경제활동인구는 811만5000명으로 5만6000명 늘었고, 군 지역은 92만4000명으로 1만6000명 증가했다. 특광역시 구 지역도 769만명으로 3만4000명 늘었다.

결과적으로 고용 총량은 시 지역이 증가세를 주도했지만, 군과 대도시 구 단위에서는 고용률 하락과 실업률 상승이 동시에 나타나면서 지역 간 체감 고용 온도 차가 확대된 모습으로 분석된다.

◆ 시군구 고용률 '극과 극'…울릉군 83.2% vs 영도구 47.2%

시군구별로 보면 고용률 격차는 더욱 뚜렷하다. 도 단위에서는 경상북도 울릉군(83.2%)과 전라남도 신안군(78.2%) 등이 상위권을 차지한 반면, 경기도 동두천시(56.0%)와 경상북도 경산시(57.1%) 등은 낮은 수준을 보였다.

특광역시 구 단위에서는 인천 옹진군(79.0%)과 대구 군위군(76.3%)이 높은 고용률을 기록했지만, 부산 영도구는 47.2%에 그쳤고 대구 서구도 52.0%로 낮았다.

연령대별 차이도 컸다. 15~29세 청년 고용률은 경북 울릉군이 66.2%로 높았던 반면, 전남 담양군은 19.0%에 불과했다. 65세 이상 고용률은 경북 청송군이 79.0%에 달했지만, 경기 성남시는 27.2%로 큰 격차를 보였다.

산업 구조에서도 지역 특성이 선명하게 드러났다. 농림어업 취업자 비중은 전남 신안군이 56.4%로 높았고, 광·제조업은 경남 거제시(39.7%)의 비중이 컸다. 도소매·숙박음식점업은 경기 가평군(30.0%), 사업·개인·공공서비스업은 강원 태백시(59.5%)에서 각각 높게 나타났다.

임금근로자 비중 역시 지역 간 대비가 뚜렷했다. 도 단위 시군 가운데서는 경기도 수원시가 85.8%로 가장 높았고, 경상남도 거제시도 81.0%에 달했다. 반면 전라남도 신안군은 32.0%, 경상북도 청도군은 34.4%로 30%대에 머물렀다. 경북의 경우 상·하위 지역 간 격차가 45.0%p, 경남은 44.3%p에 달해 도 내에서도 구조적 차이가 컸다.

특광역시 구 단위에서도 양극화가 나타났다. 울산광역시 동구는 임금근로자 비중이 91.1%로 가장 높았고, 서울 동작구도 86.8%로 80% 후반대를 기록했다. 반면 대구광역시 군위군은 38.4%, 인천광역시 강화군은 48.8%에 그쳤다. 대구는 상·하위 지역 간 격차가 40.8%p, 인천은 34.9%p로 나타났다.

임금근로자 비중은 상용·임시직 등 임금을 받고 일하는 취업자의 비율을 의미한다는 점에서 자영업·무급 가족종사자 중심 지역과 구조적으로 구분된다. 제조업과 대기업 사업장이 밀집한 산업도시는 임금근로자 비중이 높게 나타난 반면, 농림어업 비중이 큰 군 단위 지역은 낮은 수준을 보였다. 취업자 수 증감과는 별개로 고용 형태와 안정성에서도 지역 간 격차가 드러났다는 해석이다.

