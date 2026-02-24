작년 3분기 임금근로 일자리 13.9만개↑…'복지' 늘고 '건설·제조' 위축

데이터처, '2025년 3분기 임금근로' 발표

일자리 증가세 유지…산업별 온도차 뚜렷

복지 확대·건설·제조 위축…고용 재편 진행

'청년' 줄고 '고령층' 늘어…세대 구조 변화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지난해 3분기(7~9월) 임금근로 일자리가 13만9000개 증가했지만, '청년' 일자리는 줄고 '60대 이상' 일자리는 급증하는 상반된 흐름을 보인 것으로 나타났다.

주력 업종인 '건설·제조업'이 위축되는 가운데 '보건·사회복지' 중심의 서비스업이 고용을 견인하면서 산업과 세대 구조의 변화가 동시에 진행되고 있다는 분석이 나온다.

2025년 3분기(8월 기준) 임금근로 일자리동향 [자료=국가데이터처]

◆ 작년 3분기 임금근로 13만9000개↑…건설·제조업 부진

24일 국가데이터처가 발표한 '2025년 3분기(8월 기준) 임금근로 일자리동향'에 따르면, 전체 임금근로 일자리는 2092만7000개로 전년 동기 대비 13만9000개(0.7%) 증가했다. 전체 일자리 중 전년과 동일 근로자가 점유한 '지속 일자리'는 1534만9000개로 73.3%를 차지했다.

퇴직·이직 등으로 근로자가 교체된 '대체 일자리'는 327만2000개(15.6%), 기업체 생성이나 사업 확장으로 생긴 '신규 일자리'는 230만6000개(11.0%)였다. 기업체 소멸이나 사업 축소로 사라진 '소멸 일자리'는 216만7000개로 집계됐다.

형태별 산업 분포를 보면, 신규 일자리는 ▲건설업(17.3%) ▲제조업(14.5%) ▲보건·사회복지(13.4%) 순으로 비중이 높았다. 반면 소멸 일자리는 건설업(24.3%)과 제조업(16.1%)에 집중됐다. 건설업의 고용 변동성이 여전히 크다는 의미다.

2025년 3분기(8월 기준) 임금근로 일자리동향 [자료=국가데이터처]

산업대분류별로는 보건·사회복지업이 12만9000개 늘며 전체 증가분의 대부분을 차지했다. 사회복지 서비스업(8만3000개)과 보건업(4만7000개)이 동시에 증가했다.

전문·과학·기술업도 3만1000개 증가했다. 전문 서비스업(1만9000개)과 건축 기술·엔지니어링(6000개), 연구개발업(3000개) 등이 늘었다. 협회·수리·개인서비스업도 2만9000개 증가했다.

반면 건설업은 12만8000개 줄어 감소폭이 가장 컸다. 특히 전문직별 공사업(-9만3000개)과 종합 건설업(-3만5000개)에서 감소가 두드러졌다.

제조업도 1만5000개 감소했다. 제조업 내에서는 자동차(5000개)와 의약품(2000개), 식료품(2000개)은 증가했으나 금속가공(-6000개)과 섬유제품(-4000개), 기계장비(-3000개) 등 전통 제조 분야에서 줄었다.

2025년 3분기(8월 기준) 임금근로 일자리동향 [자료=국가데이터처]

◆ 여성 신규 채용 높아…'보건·복지' 중심 고용 확대 영향

성별로 보면 남성 일자리가 전년 대비 4만개 감소한 반면, 여성은 17만9000개 증가했다. 전체 비중은 남성 55.4%, 여성 44.6%다.

남성은 건설업(-10만7000개)과 정보통신업(-7000개), 제조업(-6000개) 등에서 감소했다. 반면 여성은 보건·사회복지(10만4000개)과 협회·수리·개인서비스(2만1000개), 전문·과학·기술(1만7000개) 등에서 증가했다.

보건·복지 중심의 고용 확대가 성별 구조에도 영향을 미친 것으로 해석된다. 여성의 신규일자리 채용 비중은 28.4%로 남성(25.3%)보다 높았다. 반면 지속일자리는 남성(56.5%)이 여성(43.5%)보다 여전히 높은 수준이었다.

2025년 3분기(8월 기준) 임금근로 일자리동향 [자료=국가데이터처]

연령대별로는 20대 이하가 12만7000개 감소했고, 40대도 5만9000개 줄었다. 반면 60대 이상은 22만3000개 늘어 증가폭이 가장 컸다. 30대(8만5000개)와 50대(1만8000개)도 증가했다.

60대 이상 증가는 보건·사회복지(8만9000개)와 사업·임대(2만6000개), 제조업(2만5000개) 등에서 나타났다. 20대 이하에서는 제조업(-2만7000개)과 건설업(-2만개), 정보통신업(-1만9000개) 산업의 감소가 이어졌다.

전체 일자리 비중은 50대가 23.1%로 가장 높았고, 다음으로는 ▲40대(22.2%) ▲30대(21.7%) ▲60대 이상(19.1%) ▲20대 이하(14.0%) 순이었다.

조직 형태별로는 회사 이외의 법인이 11만4000개, 정부·비법인단체가 5만2000개 각각 증가했다. 반면 회사법인은 2만3000개, 개인기업체는 3000개 감소했다.

회사법인이 전체 일자리의 55.8%를 차지해 가장 많았으나 증가세는 둔화됐다. 다음으로는 개인기업체(15.5%)와 정부·비법인단체(14.5%), 회사 이외의 법인(14.2%) 순으로 집계됐다.

