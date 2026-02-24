서울시의회 국민의힘 "오세훈에 '성수동 탐낸다'는 정원오, 유치해"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 윤영희 서울시의회 국민의힘 대변인이 정원오 성동구청장을 향해 "성동구가 정원오 구청장 개인의 소유물도 아닌데 오세훈 시장이 성수동을 '탐낸다', '성과를 빼앗는다'는 식의 발상 자체가 참 유치하다"고 24일 페이스북을 통해 밝혔다.

앞서 정 구청장과 오세훈 서울시장은 성동구를 두고 기싸움을 벌였다. 오 시장은 북콘서트에서 성수동의 발전에 대해 "(이명박 당시 서울시장이 일군) 서울숲, (오 시장의 추진한) IT진흥지구, 창의성 있는 열정을 가진 자영업자들로 지금의 성수동을 만든 것"이라며 자신의 업적임을 강조했다. 그러자 정 구청장은 페이스북으로 "도시재생으로 뜬 성수동을 탐내시다니 안타깝다"고 반박했다.

윤영희 서울시의원 [사진=서울시의회]

윤 대변인은 "성수동의 발전은 어느 한 사람의 치적이 아니다"라며 "이명박 시장 시절 서울숲 조성, 오세훈 시장 재임기의 성수 IT지구 지정, 그리고 민간의 역동이 함께 만들어낸 결과"라며 오 시장의 의견에 힘을 실었다.

그러면서 "이러한 정책적 맥락을 짚는 팩트 체크를 두고 '성수동을 탐낸다'니 그야말로 손발 오그라드는 자의식 과잉"이라며 "성수동이 무슨 정원오 구청장의 사유재산이라도 된다는 말이냐"고 했다.

정 구청장이 오 시장에게 '성동구청장에 직접 출마해 보시는 건 어떻겠냐'라고 한 것에 대해서도 윤 대변인은 "서울시민 보시기에 유치하기 짝이 없다"라며 "논쟁은 할 수 있다. 그러나 논쟁의 수준까지 낮출 필요는 없다"라고 지적했다.

이어 윤 대변인은 "과거 운동권 시절 선동과 저열한 공세 수준에 머문다면 당내 경선에서부터 금방 밑천이 드러날 것"이라고 강조했다.

