대전·세종·충남 대설주의보 발령…빙판길 주의

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 24일 전국 곳곳에서 비와 눈이 내리는 가운데 대전·세종·충남 대부분 지역에도 오후까지 많은 눈이 쏟아질 것으로 예상된다.

이날 대전지방기상청은 오전 10시 15분을 기해 대전과 세종 충남 공주, 논산, 금산, 부여, 청양, 보령, 서천, 계룡 지역에 대설주의보를 발령했다.

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 눈이 내리고 있는 대전시청 남문광장 전경. 2026.02.24 jongwon3454@newspim.com

기상청에 따르면 이날 11시를 기준으로 삽시도(보령) 5.1cm, 유구(공주) 3.3cm, 대전 2.8cm 세종 2.5cm 등 적설량을 기록중이다.

서해상에서 발달하는 강수 구름대는 충남권으로 계속해서 유입되면서 점차 강해지겠으나, 오후에는 기온이 점차 상승하면서 점차 비 또는 눈으로 바뀌어 내리면서 저녁까지 이어지는 곳이 있겠다.

예상 적설량은 대전·세종·충남남부는 2~7cm, 충남북부는 1~5cm로 예상된다. 강수량은 5~10mm로 예상된다.

기상청은 "눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지겠고 눈이 쌓이고 얼어 빙판길이 되는 곳이 많겠으니 차량 운행 시 감속 운행하고, 등산객들은 안전사고에 각별히 유의해 달라"며 "빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있엤으니 교통안전과 보행자 안전에 각별히 조심해 달라"고 당부했다.

