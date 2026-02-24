산업부, K-조선 초격차 기술에 3200억 집중 투입

친환경·AI·중소 조선 분야 집중 지원

수소·암모니아 친환경선박 지원 확대

해상풍력 지원선·자율운항 예인선 지원

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 조선업계 초격차 기술을 강화하기 위해 적극 나섰다.

산업통상부(장관 김정관)는 올해 K-조선 초격차 기술 확보를 위해 작년보다 약 23% 늘어난 3200억원을 투자한다고 24일 밝혔다.

지난해 K-조선은 8년 만에 최고 수준인 318억달러 수출을 기록하며, 국가 전체 수출 7000억달러를 돌파하는 데 크게 기여했다.

또한 세계 수주 점유율은 20.2%로 전년 대비 6.2%p 증가했고, 대형 LNG운반선 등 고부가선박 분야에서는 세계 점유율 1위를 재탈환했다.

그러나 경쟁국의 치열한 추격과 급변하는 글로벌 패러다임 변화 대응, 무엇보다 대형 조선사 이외에 기자재･중소조선사 등 취약한 조선 생태계 경쟁력 제고가 시급한 상황이다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.02.24 dream@newspim.com

이에 산업부는 올해 3대 방향을 중심으로 총 427억원 규모, 34개 신규 기술개발 과제를 본격 추진하기로 하고 24일 공고했다.

자세한 공고 내용은 오는 3월 25일까지 조선해양산업기술개발사업 신규 지원과제 상세내용 및 양식은 범부처통합연구지원시스템 IRIS 사이트(www.iris.go.kr)에서 확인할 수 있다.

정부는 우선 친환경선박 기술개발 선도를 위한 투자를 단행한다. 암모니아 터빈·수소 엔진 등 무탄소 연료 추진 기술, 환경규제를 충족할 수 있도록 엔진 배출가스에서 CO₂를 포집･저장하는 시스템, 중대형 선박용 전기추진 시스템 기자재 등 미래 친환경선박 핵심 기술을 확보할 예정이다.

또한 조선업 특화 AI 기술을 조선업 전반에 본격적으로 확산하기 위해 생산공정과 자율운항선박 등 제조·운항 전반에 적용한다. 아직 인력 의존도가 높은 조선업 공정 특성상 AI를 통한 생산성 혁신이 무엇보다 중요하다.

AI 조선소 구현을 위해 수십 톤 단위의 중대형 선박 블록 조립 자동화 기술, 부재·블록·기자재를 이동형 무인로봇이 운반하는 물류관리 기술 등 고난도 작업 공정의 자동화와 작업 안전성 향상을 동시에 추진한다. 이어서 AI 자율운항선박 분야는 AI 모델 고도화에 필요한 다양한 운항 데이터 확보가 중요한 만큼, 국내 운항 선박 30여 척을 대상으로 대규모 실증사업에 본격 착수한다.

[자료=산업통상부] 2026.02.24 dream@newspim.com

더불어 기자재 국산화 및 중소조선 지원을 위한 기술개발도 지원한다. 외국산 의존도가 높은 쇄빙선의 설계 기술 및 기자재 국산화, 중소조선소의 새로운 성장동력이 될 수 있는 해상풍력 지원선의 전기추진시스템 개발과 자율운항·친환경 기술이 접목된 예인선 개발, 중소조선소의 협동로봇 현장운용 시스템 개발 등을 통해 새로운 시장개척과 경쟁력 강화를 위한 지원을 본격화한다.

산업부 관계자는 "최근 우리 조선업에 많은 성과가 있었지만, 인력의 구조적 문제, 일부 선종에 집중된 수주, 중소조선 경쟁력 강화 등은 해결해야 할 과제"라면서 "압도적 기술경쟁력 확보가 최선의 전략이며, 정부는 올해 역대 최대 규모의 지원을 통해 조선업 전반의 AI 확산과 미래 친환경선박 기술개발을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 강조했다.

dream@newspim.com