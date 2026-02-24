전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌경제

속보

더보기

中 빅테크 1조 6천억 '실탄' 쏜 AI 비서 앱 승자는...

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 빅테크 대기업들의 2026년 춘절(설) 시즌 'AI 비서 앱' 시장 경쟁이 홍바오(프로모션 비용)만 총 80억 위안을 넘어섰다. 시장 경쟁은 공식 설 연휴가 23일 끝났음에도 불구하고 갈수록 치열해지고 있다고 경제일보가 24일 전했다.

대형 인터넷 기술 기업들이 사활을 걸고 있는 AI 비서 애플리케이션은 향후 택배 주문을 비롯해 현금 수취 및 결제 등에서 AI가 전면에 나서는 '새로운 앱 생태계'의 지배권을 다툴 분야로 주목받고 있다. 무엇보다 향후 전자상거래 시장도 AI 비서 앱 강자가 장악하는 구도로 재편될 전망이다.

경제일보는 틱톡의 모회사 바이트댄스의 AI 비서 '더우바오'가 CCTV의 춘절 특집 방송과 협력해 AI 앱 프로모션을 펼쳤고, 텐센트의 AI 비서 '위안바오'는 세뱃돈 증정 행사를 위챗 및 모멘트와 연결해 신규 고객을 확보했다고 전했다.

알리바바는 AI 비서 앱 '첸원'을 풍부한 전자상거래 소비 시나리오와 연결했다. 실질적인 '무료' 이벤트 행사인 30억 위안 규모의 홍바오를 투자함으로써, 설 연휴 쇼핑을 계기로 사용자들이 첸원 AI와 친숙해지도록 유도했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 알리바바의 AI 비서앱 첸원. 사진=바이두.  2026.02.24 chk@newspim.com

이번 설 연휴 기간 동안 전국의 스마트폰 앱 이용자들은 행운권 추첨 행사에 참여해 바이트댄스의 더우바오 다운로드와 사용을 늘렸고, 텐센트 AI 비서 앱 위안바오로 현금을 인출했다.

또 다른 앱 사용자들은 알리바바의 첸원 AI 비서 앱을 통해 밀크티와 커피를 주문하고 설 용품을 구매했다. 빅테크 기업들은 이번 설 '세뱃돈 전쟁'에 뛰어들어 각자의 AI 비서 애플리케이션을 홍보하는 데 총력을 기울였다.

텐센트 위안바오 AI 비서도 10억 위안 규모의 세뱃돈 지급 이벤트를 통해 푸시 알림 확인 및 AI 대화 참여 등 간단한 미션을 완료하기만 하면 경품 당첨 기회를 제공했다. 이를 통해 신규 앱 다운로드를 늘리고 사용법에 익숙해지도록 유도했다.

틱톡의 모기업 바이트댄스의 더우바오는 CCTV 춘절 갈라쇼의 AI 비서 앱 독점 협력권을 확보해 커다란 영업 성과를 거뒀다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동