올데이올가닉, 농식품 벤처육성 첨단기술 분야 선정

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AI 기반 기능성 예측 모델로 근감소·관절 개선 펫푸드 개발 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 기반 프리미엄 기능성 자연식 펫푸드 스타트업 올데이올가닉이 농림축산식품부 주관 '농식품 벤처육성 사업' 첨단기술 분야에 최종 선정됐다고 23일 밝혔다. 이번 선정으로 3년간 10억원을 지원받는다.

농식품 벤처육성 사업은 농산업·식품 분야 첨단 기술을 보유한 유망 벤처 및 창업기업을 발굴·지원하는 프로그램으로 예비창업·창업기업·첨단기술 등 총 3단계로 구성된다.

올데이올가닉은 지난 2024년 3월 창업기업 단계에 선정된 이후 기능성 소재 기술과 과학적 데이터를 기반으로 기능성 펫푸드 제품 상용화와 해외 수출을 달성해 2년 연속 과제 수행 우수기업으로 선정됐다.

올데이올가닉 로고. [사진=올데이올가닉]

이번 과제명은 'AI 기반 기능성 예측 모델을 활용한 근감소 및 관절 염증 개선 프리미엄 기능성 자연식 펫푸드 고도화'다. 제약 분야에서 활용되던 AI 기반 기능성 예측 모델을 펫푸드 산업에 접목해 최적의 기능성 소재를 도출하고 임상을 통해 과학적으로 검증한 뒤 제품 개발·상용화로 이어지는 구조다.

올데이올가닉 관계자는 "창업기업 단계에서 축적한 기술력과 데이터를 바탕으로 첨단기술 분야까지 진입하게 됐다"며 "AI 기반 기능성 펫푸드 개발을 고도화하고 국내 제조 기반을 강화해 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보하겠다"고 말했다.

올데이올가닉은 유기농 원료를 활용한 무첨가 자연식 펫푸드 브랜드 '아더마스(OTHERMARS)'를 운영하고 있다.

dconnect@newspim.com