우리자산운용, '생산적 금융 교육인프라 2호' 펀드 조성

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총 2230억원 규모…"주요 국립대 시설 개선 사업에 투입"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리자산운용은 23일 '우리 생산적 금융 교육인프라 사모투자신탁 2호(블라인드 펀드)'를 조성한다고 밝혔다.

우리자산운용에 따르면 해당 펀드는 총 2230억원 규모로 조성됐으며, 동양생명과 교보생명이 앵커 투자자로 참여했다.

[사진=우리자산운용]

우리자산운용은 펀드의 가장 큰 특징으로 공공성과 수익성을 동시에 확보한 안정형 수익구조를 꼽았다. 회사는 장기적으로 안정적인 자산 확보가 필수적인 보험사의 자산운용 전략을 고려해 이번 펀드를 '만기 없는 환매금지형(영구폐쇄형)' 구조로 설계했다. 이 구조는 투자자가 평가손익을 기타포괄손익(FV-OCI)으로 분류할 수 있어 회계상 손익 변동성을 최소화할 수 있다.

또한 펀드는 주무관청으로부터 매 분기 받는 시설임대료와 운영비로 안정적인 현금흐름이 확보되는 임대형 민자사업(BTL)에 투자한다. 건설 기간 중 발생하는 대출금은 산업기반 신용보증기금이 보증을 통해 철저하게 리스크를 관리한다.

확보된 자금은 미래 첨단 산업 인재 양성의 거점인 ▲서울과학기술대학교(하이테크관·스마트기술동) ▲공주대학교 ▲전북대학교 ▲광주교육대학교 등 주요 국립대의 시설 개선 사업에 투입된다. 노후화된 교육 시설을 최첨단 스마트 기술과 친환경 제로 에너지가 접목된 공간으로 탈바꿈시키는 데 핵심적인 역할을 할 예정이다.

김승빈 우리자산운용 대체인프라투자2팀 팀장은 "이번 펀드는 동양생명이 우리금융의 일원이 된 후 대체투자 시장에서 앵커로서 첫 행보를 시작했다는 점에서 의미가 깊다"며 "보험사 투자자의 니즈에 맞춘 정교한 설루션을 통해 안정적인 수익과 교육 인프라 개선이라는 공익적 목적을 동시에 달성하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com