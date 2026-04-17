최승재 우리자산운용 대표, '청소년 도박 근절' 릴레이 캠페인 참여

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리자산운용은 17일 최승재 우리자산운용 대표이사가 '청소년 불법 사이버 도박 근절 릴레이 캠페인'에 참여했다고 밝혔다.

최 대표는 "청소년 불법 도박은 단순한 일탈을 넘어 심각한 2차 범죄로 이어질 수 있는 중대한 사회적 문제"라며 "청소년들이 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 사회 전반의 관심과 노력이 필요하다"고 말했다.

최 대표는 김영성 KB자산운용 대표의 지목을 받아 캠페인에 동참했으며, 다음 주자로 남기천 우리투자증권 대표를 추천했다.

최승재 우리자산운용 대표 '청소년 불법 사이버 도박 근절 캠페인' 동참. [사진=우리자산운용]

한편 이번 캠페인은 서울경찰청이 주관하며, 온라인과 모바일에서 확산하는 청소년 대상 불법 도박 문제의 심각성을 알리고 이를 예방하기 위한 사회적 분위기를 조성하기 위해 마련된 공익 활동이다.

캠페인은 참여자가 '청소년을 노리는 불법 사이버 도박은 절대 이길 수 없는 사기 범죄'라는 메시지를 전하고 다음 주자를 지목하는 방식으로 진행된다.

rkgml925@newspim.com