폴라리스AI, 유비테크 휴머노이드 로봇 한국 총괄

엣지 AI 솔루션 탑재해 지능형 로봇 완성…피지컬 AI 플랫폼 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 폴라리스AI가 글로벌 휴머노이드 로봇 기업 유비테크로보틱스와 공식 파트너십을 체결하고 국내 시장에서 산업·가정용 인공지능(AI) 로봇 사업을 본격화한다고 29이 밝혔다. 폴라리스AI는 유비테크의 상용 로봇 플랫폼을 국내에 공급하는 핵심 사업을 총괄하고 유통 채널을 담당한다.

2012년 설립된 유비테크는 시가총액 약 9조7000억원의 글로벌 로봇 기업이다. 로봇 관절 구동용 서보 모터부터 컴퓨터 비전, 자율주행 기술 등 로봇 하드웨어 구동에 필요한 핵심 영역을 자체 개발하고 있다. 2023년 홍콩 증시에 상장하며 중국 최초의 휴머노이드 로봇 상장사가 됐으며, 최근 세계 최대 항공기 제조사 에어버스와 로봇 공급 계약을 체결했다.

회사에 따르면 이번 파트너십의 핵심은 단순 유통을 넘어 기술 융합에 있다. 폴라리스AI는 자체 개발 중인 '엣지 AI(Edge AI)' 솔루션을 로봇 하드웨어에 직접 탑재해 지능형 로봇 솔루션을 완성한다. 기존 AI 기기들은 원격 서버와 데이터를 송수신하는 클라우드 방식을 사용해 통신 단절 시 로봇이 멈추고 보안 위협이 발생할 수 있다.

윤정희 폴라리스AI 대표이사(오른쪽)과 유비테크로보틱스 친샤오쥔 해외영업 총괄매니저가 기념촬영을 하고 있다. [사진=폴라리스AI]

반면 엣지 AI는 모든 연산 과정을 기기 스스로 즉각 처리해 통신 지연이 없고 데이터 유출 위험이 없다. 폴라리스AI는 온디바이스 AI 기반 통합 환경 구축 및 신경망처리장치(NPU) 관련 핵심 기술을 축적해 왔으며, 향후 자체 AI 프레임워크를 고도화해 유비테크 하드웨어에 최적화하여 이식할 계획이다.

이번 파트너십으로 폴라리스그룹의 피지컬 AI 사업 밸류체인이 명확해졌다. 폴라리스오피스가 1억3,800만 명의 글로벌 사용자 기반에서 축적한 대용량 데이터 처리 역량으로 AI 소프트웨어를 담당하고, 폴라리스AI가 세계 최고 수준의 로봇 하드웨어 유통망 및 엣지 AI 탑재 기술로 로봇 하드웨어를 책임지는 투트랙 시너지 구조다. 현장 데이터를 즉각 처리하는 지능과 이를 구현할 하드웨어를 그룹 내에서 모두 내재화해 완성된 피지컬 AI 플랫폼을 구축한다는 전략이다.

폴라리스AI 관계자는 "글로벌 휴머노이드 로봇 산업은 머지않아 모빌리티 시장의 규모를 압도하는 거대한 메가트렌드로 자리 잡을 것"이라며, "자사의 엣지 AI 솔루션을 세계 최고 수준의 로봇 하드웨어에 이식해 피지컬 AI 솔루션의 실질적 완성도를 극대화하겠다"고 말했다.

이어 그는 "그룹 내 축적된 AI 소프트웨어 역량과 당사가 주도하는 엣지 컴퓨팅 및 하드웨어 최적화 인프라를 빈틈없이 결합해, 다가올 일상과 산업 현장의 근본적인 혁신을 주도하는 폴라리스 2.0 시대의 핵심 플레이어로 도약할 것"이라고 밝혔다.

한편 글로벌 빅테크 기업들은 피지컬 AI 시대가 기존 자동차 산업 대비 데이터 수요는 10배, 활용처는 1000배를 뛰어넘는 경제적 파급력을 지닐 것으로 보고 있다. 폴라리스그룹은 이번 유비테크 파트너십을 기점으로 본격적인 실행 단계에 돌입한다.

nylee54@newspim.com