신한금융, 아름다운가게와 의류 기부 나눔 활동 실시

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 28일 아름다운가게 안국점에서 '아름다운하루' 행사를 개최했다.
- 임직원 기부 물품 판매 수익 절반을 '아름다운X학교벤치' 사업에 전달했다.
- 3월 모은 5천여 점 물품으로 업사이클링 벤치 제작과 환경 교육을 실시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수익금 '아름다운X학교벤치' 사업에 사용
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹(회장 진옥동)은 아름다운가게(이사장 박진원)와 '신한금융그룹과 함께하는 아름다운하루'를 개최했다고 29일 밝혔다.
이번 행사는 임직원들이 자발적으로 기부한 물품을 판매해 발생한 수익금을 우리 주변의 소외된 이웃에게 전달하는 사회공헌 활동으로 신한금융의 '지속적인 나눔 실천' 의지를 담았다.
신한금융은 이번 행사를 통해 물품 판매 수익의 절반을 '아름다운X학교벤치' 사업에 기부했다. 버려지는 폐의류를 새활용(업사이클링) 벤치로 제작해 학교와 환경을 잇는 환경 나눔사업이다.
벤치 제작 전 과정을 환경 교육의 장으로 확장해 자원순환의 가치를 자연스럽게 체감할 수 있도록 기획됐다.
신한금융은 지난 3월에 진행한 자원순환 활동인 '의류순환 DAY'를 통해 의류, 패션잡화, 생활잡화 등 총 5천여 점의 물품을 모아 아름다운가게에 전달했다.
작년에 이어 올해에도 신한금융 임직원과 아름다운가게 관계자들이 참석해 기부 전달식과 기부 물품을 직접 진열·판매하는 봉사활동에 참여함으로써 나눔의 가치를 지역사회와 공유했다.
peterbreak22@newspim.com