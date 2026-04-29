롯데이노베이트, 부산·경남 모빌리티 사업 지속 확대

AI 핵심 요약beta
- 롯데이노베이트가 29일 부산·경남 모빌리티 사업을 확대했다.
- 부산 도시철도 AFC 시스템 구축과 QR 기술 적용 등 프로젝트를 완수했다.
- 300억 원 역무자동설비 개선 사업을 진행하며 신기술을 주도한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 롯데이노베이트가 부산과 경남 지역의 모빌리티 사업을 확대하고 있다. 30년 이상 부산광역시 및 마이비와 협력해 철도와 교통 인프라 프로젝트를 수행한 경험을 바탕으로 지역 모빌리티 솔루션 파트너로서 입지를 강화 중이다.
롯데이노베이트는 부산 도시철도 전 노선에 자동요금징수(AFC) 시스템을 구축했으며, QR 기술을 도시철도에 국내 최초로 적용했다. 교통카드 관리시스템 개발, 지하철 2호선 역무자동화 사업, 스마트톨링 시스템 구축 등 지역 모빌리티 생태계의 핵심 프로젝트를 완수했다.
현재 300억 원 규모의 도시철도 역무자동설비 시스템 개선 구축 사업과 100억 원 규모의 양산선(노포~북정) 역무자동설비 구매·설치 사업을 진행 중이다. 철도시스템 신기술 적용과 차세대 결제시스템 구축을 주도하며 지역 모빌리티 인프라 고도화를 이끌고 있다.
향후 오픈루프 결제시스템 적용 사업을 확대하고, 자율주행 서비스와 MaaS(Mobility as a Service) 구축 등 신기술 기반 사업을 추진할 예정이다.
이를 위해 부산 범내골역 인근에 '스마트 모빌리티 센터 - 부산'을 설립했다. 지역 내 모빌리티 프로젝트 수행 속도와 협업 효율을 높이고, 지역 특화 솔루션 개발 및 현장 밀착형 운영을 강화할 방침이다.
yuniya@newspim.com