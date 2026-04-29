우리은행, 신보와 총 2400억원 규모 중소기업 금융지원 나선다

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 28일 신용보증기금과 복합 경제 위기 대응 포용 금융지원 업무협약을 체결했다.
- 신보에 60억원 출연해 2400억원 규모로 중소기업 금융부담을 완화한다.
- 보증비율 100% 상향과 보증료 지원으로 기업 회복을 뒷받침한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
유가·물가 안정 분야, 공급망 관리 분야, 중동전쟁 피해기업 등 대상
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 지난 28일 신용보증기금과 '복합 경제 위기 대응을 위한 포용 금융지원' 업무협약을 체결하고, 최근 어려움을 겪는 중소기업의 금융부담 완화와 실물경제의 안정적 회복 지원에 나선다고 29일 밝혔다.
우리은행은 신보에 총 60억원을 출연해 약 2400억원 규모의 금융지원에 나선다. 주요 지원 대상은 △소기업과 취약업종 등 유가·물가 안정 분야 △소재·부품·장비를 포함한 공급망 관리 분야 기업 △중동 전쟁 등 대외 여건 변화에 따른 직·간접 피해기업 △수출입·해외 진출 기업 등 외환·금융시장 안정 분야 기업이 대상이다.
해당 기업은 △보증비율 상향(85%→100%) △보증료 지원(0.7%p) 등 혜택을 받아 금융부담을 크게 낮출 수 있을 것으로 기대된다.
더불어 우리은행은 지난 10일 신보와 '중소·중견기업 성장 사다리 생산적 금융지원 업무협약'을 체결하고, 혁신성장 분야 및 수출선도 중소·중견기업에 약 3100억원 규모의 성장 단계별 금융을 지원하고 있다. 앞으로 정책금융기관과의 협업을 확대해 중소·중견기업의 회복력 제고와 성장을 적극적으로 뒷받침할 계획이다.
정진완 우리은행장은 "이번 협약이 자금 조달에 어려움을 겪는 중소기업의 금융 접근성을 높이는 계기가 될 것"이라며 "신용보증기금과의 긴밀한 협력을 통해 중소·중견기업의 정상 경영과 지속 성장을 지원하는 생산적 금융을 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com