중국, 아프리카 모든 국가에 제로관세...에너지·광물 수입 다변화

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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국이 아프리카 모든 국가에 무관세 정책을 실시한다.

중국 국무원 관세세칙위원회는 28일 공고를 통해 오는 5월 1일부터 2028년 4월 30일까지 중국과 수교한 아프리카 국가 20개국에 대해 특혜세율 방식의 '제로 관세'를 적용한다고 발표했다고 중국 증권시보가 29일 전했다. 관세 할당 품목의 경우 할당량 내 제품에는 무관세가 적용되며, 할당량 초과 분에는 기존 관세율이 적용된다.

앞서 중국은 2024년 12월 1일부터 아프리카 33개 최빈 개도국에 대해 전 품목 100% 무관세를 적용해왔다. 이번 조치로 나머지 20개국까지 무관세 대상국가에 포함되면서, 중국은 아프리카 모든 수교국(총 53개국)에 대해 무관세 혜택을 제공하게 됐다. 중국은 아프리카 54개국 중 에스와티니를 제외한 53개국과 수교하고 있다.

이번에 무관세 국가로 지정된 20개국으로는 남아프리카공화국, 나이지리아, 이집트, 알제리, 모로코, 튀니지, 케냐, 가나, 코트디부아르, 카메룬, 콩고공화국, 가봉 등이 있다.

중국은 아프리카의 최대 교역 상대국이다. 중국은 아프리카로부터 원유, 구리, 코발트, 철광석 등 천연자원을 주로 수입한다. 무관세 조치를 통해 자원 공급처 다변화와 안정적인 자원 확보를 이뤄낼 수 있다.

또한 무역 장벽을 낮추면 중국 기업들의 아프리카 진출이 확대되는 효과를 낳을 것으로 관측된다. 중국의 기업들이 아프리카에 진출해 제품을 중국으로 무관세 수출하게 되면 높은 마진율을 남길 수 있다. 중국과 아프리카의 경제협력 관계가 강화되면 그만큼 중국의 아프리카에 대한 영향력도 높아지게 된다.

중국 상무부는 "이번 정책은 아프리카 국가들과 추진 중인 '공동 발전 경제 동반자 협정'에서 나온 혁신적이고 단계적인 조치"라면서 "중국과 아프리카는 '신시대 전천후 운명공동체' 관계를 강화해 나갈 것"이라고 설명했다.

시진핑 중국 국가주석이 지난 21일 모잠비크 대통령과 베이징 인민대회당에서 행진하고 있다. [사진=중국신문사] 조용성 특파원 = 2026.04.29 ys1744@newspim.com

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