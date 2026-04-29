헥토월렛원, 투 트랙으로 PG사 월렛 지원

오하이월렛·옥텟 WaaS로 규제 대응과 기술 내재화 동시 지원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털자산 지갑 전문기업 헥토월렛원이 PG업계의 디지털자산 지갑 도입 가속화를 위해 '오하이월렛'과 '옥텟 WaaS'를 활용한 투 트랙 전략을 제시한다고 29일 밝혔다.

회사에 따르면 현행 규제를 준수하며 오하이월렛으로 신속히 서비스를 시작해 역량을 쌓고, 추후 옥텟을 이용해 디지털 자산 결제 인프라 내재화까지 이어지는 로드맵을 제공한다. 현재 스테이블코인 결제 및 정산을 검토 중인 PG사들은 VASP 라이선스 미보유와 기술적 장벽으로 서비스 도입에 어려움을 겪고 있다.

특히 옥텟은 디지털자산 지갑 개발 API 서비스로, 지갑 생성, 키 관리, 자산 모니터링 등 개발, 보안, 관리 시스템이 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 제공된다. 덕분에 최소 비용으로 규제를 준수하면서 자체 지갑 서비스를 신속하게 개발할 수 있다.

[사진=헥토월렛원]

회사 측은 현재 최소한의 리소스로 연동 가능한 기업용 인앱 지갑 '오하이월렛'을 활용해 PG사 가맹점의 스테이블코인 입출금을 지원 중이다. VASP 라이선스를 보유한 헥토월렛원이 규정에 따른 관리 감독을 수행해 파트너사의 규제 부담도 덜어준다. 제도 완비 후에는 옥텟 WaaS를 통해 PG사가 직접 월렛 서비스를 구축하고 운용할 수 있도록 마이그레이션까지 가능하다.

또한 헥토월렛원은 투 트랙 전략을 통해 디지털 자산 시대에 걸맞는 금융권 수준의 관리 체계를 시장에 도입해 디지털자산 저변 확대를 선도한다. 오하이월렛은 자금세탁방지(AML), 고객확인(KYC) 등 강화되는 금융 규제를 시스템적으로 지원하며, 옥텟 WaaS는 가맹점과 PG사가 혼선 없이 제도권 내에서 디지털 자산을 운용할 수 있도록 지원한다.

헥토월렛원 관계자는 "옥텟 WaaS는 PG사가 규제 불확실성을 해소하면서도 미래 결제 시장의 핵심인 월렛 기술을 단계적으로 내재화할 수 있는 개발자 도구"라며, "PG사들이 오하이월렛과 옥텟을 통해 AML 및 KYC가 완비된 디지털 자산 관리 체계를 학습하고 비즈니스 경쟁력을 선점할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 강조했다.

한편 헥토이노베이션은 지난해 9월 헥토월렛원을 인수하며 블록체인 지갑 인프라 기술 및 VASP 라이선스를 내재화했다. 헥토그룹은 헥토월렛원의 블록체인 인프라를 중심으로 월렛·결제·플랫폼이 유기적으로 연결되는 스테이블코인 생태계 구축을 추진 중이다.

nylee54@newspim.com