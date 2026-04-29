李대통령, 오늘 비교섭단체·무소속 의원들과 오찬 간담회…초당적 협력 당부

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 29일 청와대에서 비교섭단체와 무소속 의원들을 초청해 오찬 간담회를 한다.
- 비교섭단체 5개 정당과 무소속 21명이 참석하며 청와대 주요 참모가 동행한다.
- 위기 극복과 초당적 협력을 강조하며 비교섭단체 전체 초청은 처음이다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 29일 청와대에서 국회 비교섭단체와 무소속 국회의원들을 초청해 오찬 간담회를 한다.
청와대에 따르면 이날 간담회에는 비교섭단체 5개 정당(조국혁신당, 진보당, 개혁신당, 기본소득당, 사회민주당)과 무소속 의원 총 21명이 참석한다. 청와대에서는 강훈식 대통령 비서실장, 조정식 정무특별보좌관, 홍익표 정무수석이 함께한다.
이 대통령은 지난 1월 정당 지도부 초청 오찬에서 비교섭단체 원내대표들과 만났지만 비교섭 단체 의원 전체를 초청하기는 이번이 처음이다.
이날 오찬 간담회는 위기 극복과 국정 안정이라는 국가적 과제 해결 과정에서 함께 협력해 온 의원들에 대한 연대와 감사의 의미를 전한다. 민생 현안 해결과 입법 과정에서 초당적 협력을 강조하기 위해 마련됐다.
이 대통령은 앞서 지난달 집권 여당인 더불어민주당 초선 의원들과 만찬을 했다. 지난 7일에는 정청래 민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표와 함께 여야정 민생경제협의체 회담과 오찬을 했다.
여야정 민생경제협의체에서는 중동 사태를 고려해 초당적 민생 협력이 필요하다는 점에 공감대를 이뤘다. 다만 헌법 개정을 비롯한 주요 쟁점에는 이견을 표출하고 합의에 이르지 못했다.
pcjay@newspim.com