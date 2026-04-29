바이오솔루션, 동물대체시험 피부모델 '케라스킨' OECD 시험가이드라인 등재

AI 핵심 요약beta
- 바이오솔루션이 29일 케라스킨 피부모델을 OECD TG 498으로 등재시켰다.
- 케라스킨은 인체유래 다층 피부 구조로 화학물질 안전성 평가에 쓴다.
- 국내 업계는 비용 절감과 동물 윤리 경쟁력을 기대한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오솔루션이 개발한 동물대체시험 피부모델 '케라스킨'이 경제협력개발기구(OECD) 시험가이드라인으로 공식 등재됐다. 회사는 지난 23일 열린 OECD 제38차 국가시험지침 프로그램 조정자 작업반 회의에서 케라스킨을 활용한 광독성 동물대체시험법이 OECD 시험가이드라인(TG 498)으로 채택됐다고 29일 밝혔다.
회사에 따르면 미국에 이어 전 세계에서 두 번째 사례다. 케라스킨은 인체유래 피부각질세포 기반 모델로, 인체 표피와 동일한 다층 구조를 갖추고 있다. 화학물질, 화장품, 의료기기, 의약품 등의 안전성 및 유효성 평가에 사용할 수 있다.
바이오솔루션은 국내에서 유일하게 OECD 시험가이드라인 및 국제표준(ISO)에 등재된 동물대체시험 모델을 보유하고 있다. 이번 등재는 식품의약품안전처 소속 식품의약품안전평가원과 한국동물대체시험법검증센터(KoCVAM)가 주도한 성과다. 앞서 케라스킨은 OECD TG 492, OECD TG 439, ISO 국제표준 등재에 이어 이번 TG 498 등재를 이뤄냈다.
국내 제약 및 화장품 업계는 이번 등재로 외국산 모델 대신 국산 모델을 활용한 광독성 동물대체시험법을 사용할 수 있게 되면서 비용 절감과 시험 기간 단축 효과를 기대하고 있다. 국제적인 동물실험 폐지 추세에 따른 동물 윤리 측면의 경쟁력도 강화될 것으로 보인다.
바이오솔루션은 피부모델 외에도 점막모델, 연골모델, 장모델 등을 보유하고 있으며 식품의약품안전처와 환경부의 GLP 시험 기관 인증을 받았다. 최근에는 국내 업계 및 학계와 협력해 피부오가노이드의 국제표준화 워킹 그룹(ISO/TC 276 WG 7)에 참여 중이다.
바이오솔루션 비임상센터 이수현 센터장은 "이번 OECD 시험가이드라인 등재는 유관 기관과의 지속적인 협력을 바탕으로 국내 동물대체시험법 기술을 국제표준 수준으로 끌어올리기 위해 노력해온 결과"라며 "앞으로도 케라스킨을 비롯한 동물대체시험법 및 오가노이드 기술이 OECD와 ISO 등 글로벌 국제표준으로 자리매김할 수 있도록 표준화와 기술 고도화를 지속 추진하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com