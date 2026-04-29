덕우전자, 드림씨아이에스와 바이오사업 협력 MOU 체결

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큐리바이오 IPO 추진 및 공동투자 기회 모색

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전자부품 유통 전문기업 덕우전자가 임상시험수탁기관(CRO)인 드림씨아이에스와 큐리바이오 및 바이오사업 전반에 대한 상호 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 양사가 공통으로 참여하고 있는 바이오 기업 큐리바이오의 사업 성과 제고와 중·장기적 성장 기반 마련을 목표로 추진됐다.

회사에 따르면 오가노이드 개발 전문 바이오 기업인 큐리바이오는 인간 유도만능줄기세포(iPSC) 및 오가노이드 플랫폼 기반으로 비임상시험(in vitro, 인간세포모델 중심)과 동물대체시험 모델을 개발·제공하고 있다. 특히 오가노이드 제작 및 분석 서비스 분야에서 기술 경쟁력을 인정받아 글로벌 제약사인 로슈, 일라이릴리, 화이자, 노보노디스크 등을 고객사로 확보하며 사업 영역을 확장해왔다.

드림씨아이에스 유정희 대표(왼쪽), 덕우전자 이준용 대표가 기념촬영을 하고 있다. [사진=덕우전자]

덕우전자는 큐리바이오의 창업주주로 참여해 회사의 초기 성장 과정과 사업 방향을 함께하며 성공적인 사업을 이끌어왔다. 드림씨아이에스 역시 지난해 큐리바이오 시리즈B(Series B) 투자에 참여해 최대주주 지위를 확보했으며, 임상시험 및 바이오 산업 전반에서 축적한 경험을 바탕으로 협력 방안을 모색해왔다.

양사는 이번 MOU 체결을 통해 각자의 전문성과 사업 역량을 바탕으로 큐리바이오와 연계된 다양한 사업 기회를 공동으로 검토하고, 향후 사업화 단계에서 협력 체계를 구축해 나간다는 계획이다.

이번 협약에 따라 큐리바이오의 기업공개(IPO) 추진을 위한 상호 협력, 각 사의 바이오 관련 사업 현황 공유를 통한 시너지 창출, 바이오 관련 신규 사업 투자 시 공동 투자 기회 부여 등을 중심으로 협력할 예정이다.

덕우전자 관계자는 "이번 협약은 단순한 재무적 참여를 넘어, 큐리바이오를 중심으로 한 바이오 사업 전반에서 협력 가능성을 확대하는 계기가 될 것"이라며 "양사의 경험과 역량을 결합해 안정적인 사업 성과 창출과 기업 가치 제고를 동시에 도모해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com