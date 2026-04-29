[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 29일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 28일 MBC 출연과 영화 시사회 참석한다.
- 상임위 10시 다수 소위와 16시 복지위 전체회의 열린다.
- 의원실 세미나와 기자회견, 당 지도부 현장 행보 잇따른다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
08:00 MBC <김종배의 시선집중> 출연
18:30 영화 <란 12.3> 특별시사회 / 영등포 CGV
◆상임위원회
10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 정보통신방송미디어법안심사소위원회 / 본관 627호
10:00 행정안전위원회 법안심사제2소위원회 / 본관 445호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 해양수산법안심사소위원회 / 본관 501호
10:00 보건복지위원회 청원심사소위원회 / 본관 601호
10:00 국토교통위원회 교통법안심사소위원회 / 본관 529호
14:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
14:00 재정경제기획위원회 경제재정소위원회 / 본관 431호
16:00 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
시간 미정 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
◆의원실 세미나
09:20 이훈기 의원실 등, K-미디어 콘텐츠 산업 글로벌 경쟁력 강화를 위한 정책과 전략 / 의원회관 신관 제1세미나실
09:30 박은정 의원실 등, 경찰이 바라본 바람직한 검찰개혁 토론회 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 박홍배 의원실, '늑구 오월드 탈출사건'으로 본 우리나라 동물원 실태 점검 긴급 토론회 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 안태준 의원실 등, 임차인 권익보호와 갈등 해소를 위한 혼합주택단지 제도 개선 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 서명옥 의원실 등, 2026 지방선거와 여성의 대표성! 어디까지 왔는가? 정책 토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:00 박상혁 의원실, 공공기관 개인정보 온라인 수집실태 및 대안 마련을 위한 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 김용만 의원실 등, 대한민국 AI 경제권 수도, 경기도 Vertical AI 글로벌 경쟁력, 하남 AI 혁신클러스터의 역할: 한·미·싱가포르 전문가 간담회 / 하남시의회
10:00 김주영 의원실, 더불어민주당 회복과 성장을 위한 정년연장 노사 특별 간담회 / 의원회관 306호
10:00 부승찬 의원실 등, 방첩사 과거사 기록물 관리 어떻게 할 것인가? / 의원회관 제6간담회의실
10:00 김상욱 의원실 등, 전기자동차 정비 관리체계 및 정비정보 활성화 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 최혁진 의원실 등, 지속가능한 제4차 자활급여 기본계획 수립 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 김태선 의원실 등, 햇빛소득마을 국정과제의 성공 추진을 위한 확산 전략과 과제 / 의원회관 제2간담회의실
13:30 정희용 의원실, 지속 가능한 해녀 어업 활성화 방안 모색 국회 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 오세희 의원실, 6.3 지방선거 소상공인 정책전달식 / 의원회관 제1소회의실
14:00 김정호 의원실 등, DMZ 환경·생태 포럼 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 손명수 의원실 등, 대한민국 종합격차 토론회: 1차 토론회 대한민국 종합격차 현황과 진단, 해결 과제 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 김위상 의원실, 임금체불 근절을 위한 퇴직금 외부 적치 의무화의 입법적 과제와 전략 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 부승찬 의원실 등, 함께 잡은 손, 더불어 만드는 K-방산 대도약 / 의원회관 제8간담회의실
15:00 김문수 의원실 등, 대학의 주체, 지금 무엇을 해야할 것인가? / 의원회관 제11간담회의실
15:00 강경숙 의원실, 제1회 학교상담 국회정책 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 천하람 의원, [고금란 과천시장 출마선언 기자회견]
09:20 윤종오 의원, [정년연장법안 통과 촉구 기자회견]
09:40 성일종 의원, [정치 현안 기자회견]
10:00 김상욱 의원, [현안 기자회견]
10:20 정혜경 의원, [포스코 직고용, 차별구조 재편 관련 특별교섭 및 온전한 정규직화 촉구 기자회견]
10:40 황명선 의원, [긴급 정책 현안 기자회견]
11:00 이용우 의원, [대형 조선사 하청지회 지방선거 공동요구안 발표 기자회견]
11:20 김동아 의원, [현안 기자회견]
11:40 김미애 의원, [정치 현안 기자회견]
14:40 한창민 의원, [평택대 이사장 규탄 기자회견]
15:00 이정헌 의원, [정원오 서울시장 후보 캠프 브리핑]
16:00 모경종 의원, [웹툰 웹소설 불법유통 강력 처벌 촉구 긴급 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
11:00 인재영입식(2차) / 국회 본관 당대표회의실
14:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경기 하남시 덕풍전통시장 민생현장 방문 / 바른치킨 하남시청역점 앞
*천준호 원내대표 직무 대행
14:00 6.3 지방선거 소상공인 정책전달식 / 의원회관 제1소회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 '지역경제·민생이 올라갈 시간!' 지역·민생 공약 발표 / 국회 본관 228호
14:00 청년 생활밀착형 공약 간담회 -청년 PICK 공약단·쓴소리위원회 합동 공약 발표- / 카페폭포
*송언석 원내대표
통상업무
◆조국혁신당
*조국 당대표
08:40 김어준의 뉴스공장 출연
11:00 서정리역 복합터미널 개발 관련 상인회 초청 간담회 / 고덕갈평 5길 30, 서정타워 1차 708호
15:00 평택 서부 발전 협의체 주최 후보자 합동 간담회 / 안중 축협마트 2층 행사장
19:30 경기도 물리치료사협회 경기지부 간담회 / 더 큰 평택 조국캠프
*서왕진 원내대표
12:00 대통령 초청 오찬 간담회 / 청와대
◆개혁신당
*이준석 당대표
06:00 울산농수산물시장 아침인사 / 울산 남구 삼산로 324
07:00 공업탑로터리 앞 출근 인사 / 울산 남구 신정동
15:00 조현조 후보 개소식 / 부산 금정구 반송로 410, HJ빌딩 지하1층
16:00 서동시장 정이한 부산광역시장 후보 지원유세 / 부산 금정구 서동로 173, 스타벅스 부산서동점 앞
17:00 거제시장 정이한 부산광역시장 후보 지원유세 / 부산 연제구 거제시장로14번길 28
18:30 서면 정이한 부산광역시장 후보 지원유세 / 부산 부산진구 중앙대로 694, 쥬디스태화 앞
*천하람 원내대표
07:30 CBS-R <박성태의 뉴스쇼> 출연
09:00 고금란 과천시장 후보 출마 기자회견 / 국회 소통관 기자회견장
10:20 TV조선 <류병수의 강펀치> 출연
12:00 대통령 주재 비교섭단체·무소속 국회의원 초청 오찬
14:00 국가균형발전을 위한 비수도권 세제개편 포럼 / 의원회관 제2소회의실