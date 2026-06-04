전남경찰, 지방선거 선거사범 23명 송치…468명 수사 중

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흑색선전 46.6% 최다…사전선거운동·금품수수17.8%

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남경찰청은 제9회 전국동시지방선거와 관련해 예비후보자 등록 시작일인 2월 3일부터 선거일인 6월 3일까지 선거사범 336건, 550명을 단속했다고 4일 밝혔다.

이 가운데 23명은 검찰에 송치됐으며 468명은 현재 수사가 진행 중이다.

투표하는 유권자. [사진=박진형 기자]

전남경찰청은 선거공정성 침해 우려에 대응하기 위해 청사와 22개 경찰서에 수사전담반 167명을 편성해 흑색선전과 금품수수 등 중대 선거범죄를 집중 단속했다.

유형별로는 허위사실·가짜뉴스 유포 등 흑색선전이 257명(46.6%)으로 가장 많았고, 사전선거운동과 금품수수 각 98명(17.8%)이 뒤를 이었다. 이 밖에 공무원 선거관여 6명, 선거폭력 10명, 인쇄물 배부 14명, 현수막·벽보 관련 15명, 기타 위반 52명 등이었다.

딥페이크를 이용한 선거운동 관련해서는 4건, 5명이 접수됐고, 이 가운데 1명은 송치됐으며 4명은 수사 중이다.

전남경찰청은 지난 4일부터 10월 2일까지를 '선거사건 집중수사기간'으로 정하고, 당선 여부와 관계없이 모든 선거사건을 공소시효 만료일인 12월 3일 전에 신속하고 엄정하게 종결한다는 방침이다.

특히 기소가 필요하다고 판단되는 사건은 공소 제기 준비 기간을 감안해 최대한 빠르게 송치할 계획이다.

경찰은 또 당선 답례 명목의 금품 제공이나 당선 대가로 이권을 제공하는 행위 등에 대한 단속도 강화하기로 했다.

전남경찰청은 "유권자의 선택을 받은 지방정부가 깨끗하고 건강한 토대 위에 자리잡을 수 있도록 선거범죄 수사에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com