전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.04 (목)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

무단방치·불법튜닝 자동차 잡는다…8일부터 전국 일제단속

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국토교통부가 4일부터 한달간 불법자동차 일제단속을 실시했다
  • 화물차 안전기준·불법 튜닝과 방치·무등록 차량을 중점 단속했다
  • 안전신문고 앱 신고 확대로 지난해 불법자동차 38만8000여대가 적발됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6월 8일~7월 10일 관계기관 합동 단속
후부 안전판·타이어 마모 등 집중 점검

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 도로 위 안전을 위협하는 불법자동차 단속에 나선다. 화물차 후부 안전판 반사지 훼손과 불법 튜닝, 무단방치 차량, 무등록 차량 등이 집중 점검 대상이다.

2025년 불법자동차 주요 위반행위별 단속내역 [AI 그래픽 생성=정영희 기자]

4일 국토교통부는 오는 8일부터 7월 10일까지 한달간 전국 단위 불법자동차 일제단속을 실시한다고 밝혔다. 

도로 위 안전을 위협하는 불법자동차로 인한 국민 불안을 줄이고 쾌적한 자동차 이용환경을 조성하기 위한 조치다. 이번 단속에는 행정안전부, 경찰청, 지방정부 등 관계기관이 함께 참여한다.

불법자동차 일제단속은 매년 상·하반기 2회 실시된다. 올해는 안전기준 위반과 불법 튜닝, 무단방치 차량, 무등록 차량 등을 중심으로 단속이 이뤄진다.

안전기준 위반과 불법 튜닝 분야에서는 화물차 후부 안전판 반사지 훼손·오염, 불법 등화 장치 설치에 대한 단속을 강화한다. 화물차 타이어 마모와 휠 체결 상태 등도 집중 점검한다.

무단방치 및 무등록 차량도 중점 단속 대상이다. 도로 등에 장기간 방치된 자동차나 정당한 사유 없이 2개월 이상 타인의 토지에 방치된 자동차가 대상이다. 말소등록 후 운행 중인 자동차나 위·변조된 번호판을 부착한 자동차도 단속된다.

국토부는 단속 결과 방치 자동차 발생이 많은 지자체에 대해서는 신속한 견인·보관과 행정처리를 위해 견인차량 보관소를 확충하도록 권고할 계획이다. 도로와 주차장 내 장기 방치로 인한 주민 불편과 도시미관 저해를 최소화한다.

수출을 목적으로 말소한 뒤 방치된 자동차, 공영주차장 장기방치 자동차로 인한 불편을 줄인다. 지방자치단체와 한국교통안전공단(TS)이 적극적으로 협력할 예정이다.

지난해 불법자동차는 총 38만8000여대가 적발됐다. 전년(35만1000여대)보다 10.31% 증가한 수치다. 안전기준 위반 차량은 전년 대비 41.22% 늘며 적발 건수가 크게 증가했다.

일반 시민들이 불법자동차 안전신고 기능이 추가된 안전신문고 애플리케이션(앱)을 통해 적극적으로 신고에 참여하면서 앱 활용도와 단속 효율성이 높아진 영향이다. 불법자동차 안전신고 기능은 2023년 4월 안전신문고 앱에 추가됐다.

단속 결과에 따라 지난해 ▲번호판 영치 9만5081건 ▲과태료 부과 1만6452건 ▲고발 조치 4196건 등의 처분도 이뤄졌다.

배소명 국토부 자동차운영보험과장은 "지난해 거둔 단속 성과는 적극적인 관심과 참여 덕분"이라며 "이는 자동차 관리 수준을 한 단계 높이는 계기가 됐다"고 말했다. 이어 "국민들이 체감할 수 있는 수준으로 자동차 안전을 확보하기 위해 지속적으로 노력할 것"이라먀 "항상 불법 자동차에 대해 관심을 가지고 적극적으로 신고해 주실 것을 당부드린다"고 덧붙였다.

불법자동차 신고 시 위반 일시와 장소, 관련 증거인 사진·동영상 등 명확한 제보가 필요하다. 신고 시 처벌 근거가 분명한 안전신문고 이용이 권장된다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 이번 불법자동차 일제단속은 언제 실시되나요?

A. 오는 8일부터 7월 10일까지 한 달간 전국 단위로 실시됩니다. 국토교통부와 행정안전부, 경찰청, 지방정부 등 관계기관이 함께 참여합니다.

Q. 이번 단속의 주요 대상은 무엇인가요?

A. 화물차 후부 안전판 반사지 훼손·오염, 불법 등화 장치 설치, 화물차 타이어 마모와 휠 체결 상태 등이 집중 점검됩니다. 무단방치 차량과 무등록 차량, 말소등록 후 운행 차량, 위·변조 번호판 부착 차량도 단속 대상입니다.

Q. 무단방치 차량은 어떤 경우에 해당하나요?

A. 도로 등에 장기간 방치된 자동차나 정당한 사유 없이 2개월 이상 타인의 토지에 방치된 자동차가 해당됩니다. 국토부는 방치 자동차가 많은 지자체에 견인차량 보관소 확충도 권고할 계획입니다.

Q. 지난해 불법자동차 적발 규모는 어느 정도였나요?

A. 지난해 불법자동차는 총 38만8000여대가 적발됐습니다. 전년 35만1000여대보다 10.31% 늘어난 규모입니다. 특히 안전기준 위반 차량은 전년 대비 41.22% 증가했습니다.

Q. 불법자동차 신고는 어떻게 해야 하나요?

A. 안전신문고 애플리케이션을 이용하는 것이 권장됩니다. 신고할 때는 위반 일시와 장소, 사진이나 동영상 등 명확한 증거를 함께 제출해야 처벌 근거가 분명해집니다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
사진
'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동