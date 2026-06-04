에코프로, 전부문 인공지능 전환 추진...헝가리 공장에 AI 결합 로봇 도입

2028년 창립 30주년 맞춰 전 부문 AI 도입

피지컬 AI 도입해 365일 24시간 '자율 제조 공장·자율 실험실' 구현

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 에코프로는 전사적으로 '인공지능 전환(AX)'을 본격 추진해 창립 30주년인 2028년 전 부문에 인공지능(AI)을 도입하는 '신(新) 에코프로'를 구현하기로 했다고 4일 밝혔다.

AI를 업무 보조 도구로 사용하는 수준을 넘어 제조 현장과 연구개발(R&D) 전 영역에 걸쳐 적용함으로써 대대적인 혁신에 나설 방침이다. 특히 지난해 준공한 에코프로비엠 헝가리 법인은 AI를 바탕으로 한 로봇 도입으로 업무 자동화를 실현해 생산성을 대폭 향상한다는 계획이다.

에코프로는 우선 R&D 분야에 AI를 접목해 연구개발 리드타임(R&D부터 양산에 걸리는 시간)을 기존 대비 50% 단축할 예정이다. 기존에는 제품 기획부터 양산까지 최소 3년에서 5년 이상 소요됐지만 AI를 통해 이를 절반 수준으로 줄이겠다는 계획이다. 수많은 반복 실험 데이터를 AI가 학습해 소재의 물성을 예측하고 최적의 실험 조건을 스스로 도출하는 시스템을 도입해 대규모 실험 업무를 전면 자동화할 방침이다.

에코프로 AI 전환 추진 로드맵 [그래픽=에코프로]

이어 '피지컬 AI(Physical AI)'를 도입해 '자율 제조 공장'과 '자율 실험실'을 구축하는 방안도 추진한다. 피지컬 AI가 도입되면 위험한 작업은 로봇이 대체하게 돼 1년 365일 24시간 멈추지 않는 상시 작업 및 실험 체계가 구현될 것으로 전망된다.

생산 현장도 고도화한 AI 운영 시스템으로 진화한다. 현장 작업자의 경험과 감각에 의존하던 방식에서 제조 기반 데이터 플랫폼과 머신러닝을 활용한 'AI 자율제어 환경'을 통한 현장 관리 체계로 전환된다. 전구체 및 양극재 소성 라인 등에 'AI 자율제어 마더라인'을 구축해 업무 효율 및 제조 생산성을 30% 끌어올린다는 방침이다.

AI가 불량 원인을 95%의 정확도로 분석·예측하고 데이터 기반의 예지보전 시스템을 통해 에너지를 15~20%가량 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

이수호 에코프로 AI혁신실 부사장은 "전통적인 제조 방식의 혁신을 넘어 이제는 AI와의 협업이 필수적인 시대"라며 "임직원들이 AI를 동료처럼 자연스럽게 활용할 수 있는 환경을 구축함으로써, 현장 전반의 운영 효율을 높여나갈 계획"이라고 설명했다.

tack@newspim.com